Västervik segrare hemma mot Gisla/Nittorp – Anton Lundberg matchvinnare

Seger för Västervik med 8–4 mot Gisla/Nittorp

Anton Lundberg tvåmålsskytt för Västervik

Sju spelare nätade för Västervik

Västervik besegrade Gisla/Nittorp på hemmaplan i söndagens match i U18 division 1 syd B herr. 8–4 (3–1, 3–2, 2–1) slutade matchen.

– Det var en premiärmatch med en del nerver. Vi kan bättre men vi fick med oss tre poäng. Oskar i mål ska ha kredd för en hel del räddningar, kommenterade Västerviks tränare Stefan Persson.

Anton Lundberg med två mål för Västervik

I första perioden var det Västervik som var starkast. Laget vann perioden med 3–1.

Västervik övertaget även i andra perioden. Laget inledde målskyttet efter 5.44 genom Lukas Rasmussen och gick upp till 5–1 innan Gisla/Nittorp kom tillbaka och reducerade till 5–3.

Innan perioden var över hade Västervik ryckt åt sig ledningen med 6–3. Västervik vann också tredje perioden 2–1 och ställningen efter tre perioder var 8–4.

Senaste mötet lagen emellan slutade med seger för Västervik med 3–2.

Lagen möts igen 9 november i Gislerinken.

På söndag 12 oktober 14.00 spelar Västervik borta mot Mariestad och Gisla/Nittorp hemma mot Tranås J18.

Västervik–Gisla/Nittorp 8–4 (3–1, 3–2, 2–1)

U18 division 1 syd B herr, LF Arena

Första perioden: 0–1 (7.34) Kevin Olsson, 1–1 (8.46) Sam Fröling (Anthon Lovenhill), 2–1 (18.55) Nimrod Erös (Liam Johansson, Kasper Rosenquist), 3–1 (19.11) Sixten Andersson (Hugo Hübenbecker).

Andra perioden: 4–1 (25.44) Lukas Rasmussen (Olle Davidsson, Romeo Berthin), 5–1 (27.29) Anton Lundberg (Isac Österström), 5–2 (35.59) Sixten Bjurbäck (Sigge Bjelke), 5–3 (37.31) Sigge Bjelke (Wilmer Bjelke), 6–3 (39.36) Anton Lundberg (Isac Österström, Sixten Andersson).

Tredje perioden: 7–3 (45.15) Elvirton Norling (Anthon Lovenhill, Sam Fröling), 8–3 (51.23) Olle Davidsson (Lukas Rasmussen), 8–4 (52.56) Sixten Bjurbäck (Christoffer Torell).

Nästa match:

Västervik: Mariestads BoIS HC, borta, 12 oktober

Gisla/Nittorp: Tranås AIF IF, hemma, 12 oktober