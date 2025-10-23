Västervik kom tillbaka – föll ändå Boro/Vetlanda J18

Boro/Vetlanda J18 vann med 3–2 mot Västervik

Emil Winblad matchvinnare för Boro/Vetlanda J18

Andra raka segern för Boro/Vetlanda J18

Västervik förlorade mötet med Boro/Vetlanda J18 hemma med 2–3 (0–1, 1–1, 1–1) i U18 division 1 syd B herr på torsdagen. Det trots att laget gjorde två raka mål och kom tillbaka från underläge 0–2 till 2–2 i tredje perioden.

Mariestad nästa för Boro/Vetlanda J18

Albert Dahlberg Hylén gjorde 1–0 till Boro/Vetlanda J18 efter sex minuter. Boro/Vetlanda J18 utökade ledningen genom Alvin Göth efter 4.39 i andra perioden.

Västervik reducerade dock till 1–2 genom Anton Dacke med 1.49 kvar att spela av perioden. Västervik kvitterade också till 2–2 genom Augustin Mellgren Åberg i tredje perioden.

Boro/Vetlanda J18 kunde dock avgöra till 2–3 med 6.54 kvar av matchen genom Emil Winblad.

Efter fem matcher har Västervik nu sex poäng och Boro/Vetlanda J18 har nio poäng.

Den 27 november spelar lagen mot varandra på nytt, i Hydro Arena.

Söndag 26 oktober spelar Västervik borta mot Kalmar 13.10 och Boro/Vetlanda J18 mot Mariestad hemma 16.40 i Hydro Arena.

Västervik–Boro/Vetlanda J18 2–3 (0–1, 1–1, 1–1)

U18 division 1 syd B herr, LF Arena

Första perioden: 0–1 (6.49) Albert Dahlberg Hylén.

Andra perioden: 0–2 (24.39) Alvin Göth (Seth Ståhlgren Uebel), 1–2 (38.11) Anton Dacke (Nimrod Erös, Anthon Lovenhill).

Tredje perioden: 2–2 (50.52) Augustin Mellgren Åberg (Elvirton Norling), 2–3 (53.06) Emil Winblad (Hugo Sollin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Västervik: 2-0-3

Boro/Vetlanda J18: 3-0-2

Nästa match:

Västervik: Kalmar HC, borta, 26 oktober

Boro/Vetlanda J18: Mariestads BoIS HC, hemma, 26 oktober