Västervik kom tillbaka – föll ändå Boro/Vetlanda J18
- Boro/Vetlanda J18 vann med 3–2 mot Västervik
- Emil Winblad matchvinnare för Boro/Vetlanda J18
- Andra raka segern för Boro/Vetlanda J18
Västervik förlorade mötet med Boro/Vetlanda J18 hemma med 2–3 (0–1, 1–1, 1–1) i U18 division 1 syd B herr på torsdagen. Det trots att laget gjorde två raka mål och kom tillbaka från underläge 0–2 till 2–2 i tredje perioden.
Mariestad nästa för Boro/Vetlanda J18
Albert Dahlberg Hylén gjorde 1–0 till Boro/Vetlanda J18 efter sex minuter. Boro/Vetlanda J18 utökade ledningen genom Alvin Göth efter 4.39 i andra perioden.
Västervik reducerade dock till 1–2 genom Anton Dacke med 1.49 kvar att spela av perioden. Västervik kvitterade också till 2–2 genom Augustin Mellgren Åberg i tredje perioden.
Boro/Vetlanda J18 kunde dock avgöra till 2–3 med 6.54 kvar av matchen genom Emil Winblad.
Efter fem matcher har Västervik nu sex poäng och Boro/Vetlanda J18 har nio poäng.
Den 27 november spelar lagen mot varandra på nytt, i Hydro Arena.
Söndag 26 oktober spelar Västervik borta mot Kalmar 13.10 och Boro/Vetlanda J18 mot Mariestad hemma 16.40 i Hydro Arena.
Västervik–Boro/Vetlanda J18 2–3 (0–1, 1–1, 1–1)
U18 division 1 syd B herr, LF Arena
Första perioden: 0–1 (6.49) Albert Dahlberg Hylén.
Andra perioden: 0–2 (24.39) Alvin Göth (Seth Ståhlgren Uebel), 1–2 (38.11) Anton Dacke (Nimrod Erös, Anthon Lovenhill).
Tredje perioden: 2–2 (50.52) Augustin Mellgren Åberg (Elvirton Norling), 2–3 (53.06) Emil Winblad (Hugo Sollin).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Västervik: 2-0-3
Boro/Vetlanda J18: 3-0-2
Nästa match:
Västervik: Kalmar HC, borta, 26 oktober
Boro/Vetlanda J18: Mariestads BoIS HC, hemma, 26 oktober
