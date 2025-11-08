Västervik har tio raka segrar – vann mot Mighty Ravens med 12–1

Västervik vann med 12–1 mot Mighty Ravens

Västerviks tionde seger på de senaste tio matcherna

Filip Westerberg gjorde tre mål för Västervik

Västervik är i riktigt bra form just nu. På lördagen kom seger nummer tio i rad, efter 12–1 (5–0, 3–1, 4–0) borta mot Mighty Ravens. Det innebär också att Mighty Ravens har elva raka förluster i U20 division 1 C syd herr.

Västerviks tränare Gabriel Remelin tyckte till om matchen:

– Vi gör det vi ska och vinner matchen rätt enkelt, en stark laginsats och kul för Filip Westerberg att göra hattrick.

Sixten Andersson blev matchvinnare

Västervik var vassast i första perioden som laget vann klart med 5–0.

Även i andra perioden var det bortalaget som var starkast. Laget vann perioden med 1–3 och ställningen efter två perioder var 1–8.

Västervik fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 12–1. Målen i sista perioden gjordes av Sixten Andersson, David Salomonsson, Filip Westerberg och William Jörbrink.

Västerviks Filip Westerberg stod för fem poäng, varav tre mål, Arvid Wahlqvist hade fyra assists, Elias Werner hade tre assists och David Salomonsson gjorde två mål och ett assist.

Resultatet innebär att Mighty Ravens ligger kvar på åttonde och sista plats och Västervik toppar tabellen.

Lagens första möte för säsongen vann Västerviks IK med 15–1.

Nästa motstånd för Mighty Ravens är Nässjö. Lagen möts lördag 15 november 16.00 i Stångebro Ishall. Västervik tar sig an Guts/Valdemarsvik hemma tisdag 11 november 19.00.

Mighty Ravens–Västervik 1–12 (0–5, 1–3, 0–4)

U20 division 1 C syd herr, Stångebro Ishall

Första perioden: 0–1 (0.33) Filip Westerberg (Arvid Wahlqvist, Isac Österström), 0–2 (1.18) Sixten Andersson (Arvid Wahlqvist), 0–3 (10.46) Isak Karlsson (Filip Westerberg, Theo Månsson), 0–4 (12.38) Axel Josefsson (Elias Werner, Albin Gustafsson), 0–5 (19.57) Isac Österström (Filip Westerberg, Arvid Wahlqvist).

Andra perioden: 0–6 (22.01) David Salomonsson (Axel Josefsson, Adam Styrenius), 1–6 (24.18) Emil Fejes, 1–7 (28.17) Albin Gustafsson (Elias Werner), 1–8 (29.21) Filip Westerberg (Theo Månsson).

Tredje perioden: 1–9 (42.40) Sixten Andersson (David Salomonsson), 1–10 (47.50) David Salomonsson (Albin Engström, Elias Werner), 1–11 (55.54) Filip Westerberg (Arvid Wahlqvist, Hannes Andersson), 1–12 (59.57) William Jörbrink (Milo Ihrestam).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mighty Ravens: 0-0-5

Västervik: 5-0-0

Nästa match:

Mighty Ravens: Nässjö HC, hemma, 15 november

Västervik: IK Guts/Valdemarsviks IF, hemma, 11 november