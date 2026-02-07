Segertåget fortsätter för Västervik – men svit bröts för Mariestad

Västervik segrade – 4–1 mot Mariestad

Västerviks fjärde seger på de senaste fem matcherna

Isac Österström med två mål för Västervik

En svit förlängdes och en bröts när Västervik tog emot Mariestad hemma i U20 juniorettan syd herr. Västervik vann nämligen och har nu fyra raka segrar medan Mariestad nu förlorade efter åtta matcher i rad med poäng. Matchen slutade 4–1 (1–1, 1–0, 2–0).

– En riktigt bra match av alla, grymt skönt att vinna, kommenterade Västerviks tränare Gabriel Remelin.

Mariestads tränare Douglas Lögdal om matchen:

– Vi kommer inte riktigt in på insidan idag. Skapar ändå bra lägen men vi får inte riktigt in den. De sista procent sakandes idag.

Isac Österström tvåmålsskytt för Västervik

Hannes Andersson gjorde 1–0 till Västervik efter bara 3.00 assisterad av Filip Westerberg och Elias Werner. Mariestad kvitterade när Ville Gustafsson hittade rätt framspelad av Helmer Wallqvist och Anton Persson efter 7.37.

Efter 11.17 i andra perioden slog Isac Österström till framspelad av Romeo Berthin och gav Västervik ledningen.

13.38 in i tredje perioden fick Isac Österström utdelning på nytt på pass av Elias Werner och Arvid Wahlqvist och ökade ledningen. Albin Engström stod för målet när laget punkterade matchen med ett 4–1-mål med 1.35 kvar att spela.

När lagen senast möttes vann Västervik med 4–1.

Nästa motstånd för Västervik är Mölndal Hockey U20. Lagen möts onsdag 11 februari 19.30 i Åby Ishall. Mariestad tar sig an KRIF Hockey J20 hemma tisdag 10 februari 19.00.

Västervik–Mariestad 4–1 (1–1, 1–0, 2–0)

U20 juniorettan syd herr, LF Arena

Första perioden: 1–0 (3.00) Hannes Andersson (Filip Westerberg, Elias Werner), 1–1 (7.37) Ville Gustafsson (Helmer Wallqvist, Anton Persson).

Andra perioden: 2–1 (31.17) Isac Österström (Romeo Berthin).

Tredje perioden: 3–1 (53.38) Isac Österström (Elias Werner, Arvid Wahlqvist), 4–1 (58.25) Albin Engström.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Västervik: 4-0-1

Mariestad: 4-0-1

Nästa match:

Västervik: IF Mölndal Hockey, borta, 11 februari 19.30

Mariestad: KRIF Hockey, hemma, 10 februari 19.00