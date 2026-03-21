Västerås till Hockeyallsvenskan – avgjorde i femte matchen

Efter seger hemma med 4–3 (2–2, 2–0, 0–1) har Västerås nu avgjort matchserien mot Troja-Ljungby i HockeyAllsvenskan Play Out. Västerås vann totalt med 4-1 i matcher.

Troja-Ljungby tog ledningen i början av första perioden genom Zachary Wytinck.

Västerås kvitterade till 1–1 genom Konstantin Komarek efter 7.08.

Troja-Ljungby gjorde 1–2 genom Ludvig Warg efter 9.36 i matchen.

Västerås gjorde 2–2 genom Viktor Johansson efter 14.03.

Laget tog ledningen redan efter efter 3.33 i andra perioden återigen genom Konstantin Komarek med assist av Jimmie Jansson och Oscar Lawner. Efter 16.57 i andra perioden slog Henrik Malmström till på pass av Victor Pantzare och Olle Norberg och gjorde 4–2.

9.59 in i tredje perioden fick Ludvig Warg utdelning på nytt framspelad av Tom Hedberg och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Troja-Ljungby.

Västerås är nu klart för Hockeyallsvenskan.

Västerås–Troja-Ljungby 4–3 (2–2, 2–0, 0–1)

HockeyAllsvenskan Play Out, ABB Arena Nord

Första perioden: 0–1 (2.24) Zachary Wytinck (Allan Mcshane, Axel Wemmenborn), 1–1 (7.08) Konstantin Komarek (Jimmie Jansson, Carl Jakobsson), 1–2 (9.36) Ludvig Warg (Nils Håkansson, Tom Hedberg), 2–2 (14.03) Viktor Johansson (Oscar Birgersson).

Andra perioden: 3–2 (23.33) Konstantin Komarek (Jimmie Jansson, Oscar Lawner), 4–2 (36.57) Henrik Malmström (Victor Pantzare, Olle Norberg).

Tredje perioden: 4–3 (49.59) Ludvig Warg (Tom Hedberg).

Slutresultat i serien: Västerås–Troja-Ljungby 4–1