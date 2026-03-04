Vassast i straffläggningen – Wings Arlanda vann mot Mälarö Hockey U18

Wings Arlanda segrade – 4–3 efter straffar

Leo Baraer matchvinnare för Wings Arlanda

Tredje förlusten i rad för Mälarö Hockey U18

Det blev en riktigt tajt match när Mälarö Hockey U18 tog emot Wings Arlanda i U18 division 1 östra B fortsättningsserie. Matchen avgjordes först efter straffar där Wings Arlanda var starkast. Slutresultatet blev 3–4 (0–2, 3–1, 0–0, 0–0, 0–1). Leo Baraer blev hjälte i straffläggningen.

Hässelby Kälvesta HC U18 nästa för Wings Arlanda

Theo Lundqvist gav Wings Arlanda ledningen efter 15 minuters spel med assist av Malte Öhman. Laget ökade också ledningen till 0–2 efter 17.13 när Max Bjelm slog till.

Mälarö Hockey U18 vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 0–2 till 3–2 i andra perioden.

Wings Arlanda kvitterade till 3–3 genom Edvin Stenerhag.

Tredje perioden blev mållös och det tog matchen till förlängning.

Wings Arlanda vann straffläggningen efter att Leo Baraer satt den avgörande straffen.

Det här betyder att Wings Arlanda ligger på femte plats i tabellen och Mälarö Hockey U18 är på fjärde plats.

När lagen möttes senast vann Mälarö med 7–3.

I sista matchen möter Mälarö Hockey U18 Trångsunds IF U18 hemma på söndag 8 mars 16.30. Wings Arlanda möter Hässelby Kälvesta HC U18 torsdag 5 mars 19.45 hemma.

Mälarö Hockey U18–Wings Arlanda 3–4 (0–2, 3–1, 0–0, 0–0, 0–1)

U18 division 1 östra B fortsättningsserie, Allhallen

Första perioden: 0–1 (15.50) Theo Lundqvist (Malte Öhman), 0–2 (17.13) Max Bjelm.

Andra perioden: 1–2 (22.39) Max Nilsson (Christopher Papas Zaric, Viktor Lindholm), 2–2 (26.15) Viktor Lindholm (Hampus Sirberg, Léon Perea), 3–2 (31.57) Max Nilsson (William Liutu, Léon Perea), 3–3 (32.59) Edvin Stenerhag (Max Bjelm, Theo Lundqvist).

Straffar: 3–4 (65.00) Leo Baraer.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mälarö Hockey U18: 2-1-2

Wings Arlanda: 2-0-3

Nästa match:

Mälarö Hockey U18: Trångsunds IF, hemma, 8 mars 16.30

Wings Arlanda: Hässelby Kälvesta HC, hemma, 5 mars 19.45