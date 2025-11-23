Väsby avgjorde i tredje perioden mot Nyköping

Väsby segrade – 2–1 mot Nyköping

Hugo Di Meglio avgjorde för Väsby

Andra raka segern för Väsby

Väsby segrade hemma mot Nyköping i U18 allettan östra herr. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Väsby fixade en uddamålsseger i sista perioden. Matchen slutade 2–1 (1–1, 0–0, 1–0).

Boo nästa för Väsby

Zsombor Kovacs gjorde 1–0 till Nyköping efter bara 1.30 på pass av Gergo Lenkey och Zach Rohdin.

Väsby kvitterade till 1–1 efter 8.57 när Adam Mauritzon fick träff assisterad av Leon Ekman.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

14.51 in i tredje perioden slog Hugo Di Meglio till framspelad av William Klintefalk och avgjorde matchen. Di Meglio fullbordade därmed lagets vändning.

Det här var Väsbys tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Nyköpings fjärde uddamålsförlust.

Väsby ligger på åttonde plats i tabellen efter matchen medan Nyköping ligger på nionde plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Nyköpings SK med 6–3.

I nästa match, torsdag 27 november möter Väsby Boo borta i Björknäs Ishall 19.45 medan Nyköping spelar hemma mot Värmdö 19.30.

Väsby–Nyköping 2–1 (1–1, 0–0, 1–0)

U18 allettan östra herr, Vilundaparkens Ishall A

Första perioden: 0–1 (1.30) Zsombor Kovacs (Gergo Lenkey, Zach Rohdin), 1–1 (8.57) Adam Mauritzon (Leon Ekman).

Tredje perioden: 2–1 (54.51) Hugo Di Meglio (William Klintefalk).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Väsby: 2-0-3

Nyköping: 2-0-3

Nästa match:

Väsby: Boo HC, borta, 27 november

Nyköping: Värmdö HC, hemma, 27 november