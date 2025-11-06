Värnamo besegrade Rydaholm efter Benjamin Bergmans dubbel

Värnamo segrade – 7–3 mot Rydaholm

Benjamin Bergman gjorde två mål för Värnamo

Axel Lageskog matchvinnare för Värnamo

Det blev Värnamo som gick segrande ur mötet med Rydaholm i U20 division 1 D syd herr på bortaplan, med 7–3 (4–2, 3–1, 0–0).

Värnamo dominerade i första perioden som laget vann med 4–2.

Värnamo stod därefter för tre raka mål i andra perioden när laget gick från 2–4 till 2–7 på bara 6.24.

Melker Elf reducerade förvisso men närmare än 3–7 kom inte Rydaholm. Tredje perioden blev mållös och Värnamo tog därmed en säker seger. Tredje perioden blev mållös och Värnamo höll i sin 7–3-ledning och vann.

Benjamin Bergman gjorde två mål för Värnamo och spelade fram till ett mål.

Rydaholm har en vinst och fyra förluster och 18–31 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Värnamo har två vinster och tre förluster och 22–31 i målskillnad.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Rydaholm på åttonde plats och Värnamo på sjunde plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Värnamo GIK med 9–6.

I nästa match möter Rydaholm Kalmar borta på lördag 8 november 14.40. Värnamo möter Tingsryds AIF J20 tisdag 11 november 19.40 hemma.

Rydaholm–Värnamo 3–7 (2–4, 1–3, 0–0)

U20 division 1 D syd herr, Talavidshallen

Första perioden: 1–0 (2.04) Melker Elf (Melwin Jonasson, Vilgot Andersson), 1–1 (4.50) Benjamin Bergman (Noah Thur), 1–2 (12.46) Lucas Appelsved (Noel Wärnelöv, Benjamin Bergman), 1–3 (17.36) Lucas Bergehamn (Adam Green, Emil Hansson), 1–4 (17.55) Axel Lageskog (Lucas Bergehamn), 2–4 (18.09) Eric Strid (Oliver Hansson, Melwin Jonasson).

Andra perioden: 2–5 (24.01) Lukas Nielsen (Edwin Karlsson, Max Käll), 2–6 (30.10) Max Käll (Axel Ahlqvist), 2–7 (30.25) Benjamin Bergman (Lucas Appelsved, Noah Thur), 3–7 (35.18) Melker Elf (Eric Strid, Rasmus Nilsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Rydaholm: 1-0-4

Värnamo: 2-0-3

Nästa match:

Rydaholm: Kalmar HC, borta, 8 november

Värnamo: Tingsryds AIF Utv., hemma, 11 november