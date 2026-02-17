Värnamo avgjorde tät match mot Tingsryds AIF J20 i tredje perioden

Seger för Värnamo med 4–3 mot Tingsryds AIF J20

Axel Lageskog gjorde två mål för Värnamo

Andra raka segern för Värnamo

Matchen mellan hemmalaget Värnamo och gästande Tingsryds AIF J20 var jämn ända till den tredje perioden. Där avgjorde Värnamo och vann matchen i U20 Div 1 C syd vår herr med 4–3 (1–1, 1–1, 2–1).

Axel Lageskog tvåmålsskytt för Värnamo

Tingsryds AIF J20 började vassast och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara 20 sekunder slog Nils Carlén till efter pass från Albin Nordström Nordström och Edvin Degler. Värnamo kvitterade till 1–1 efter 17.01 genom Axel Lageskog assisterad av Maximus Klaar.

Efter 13.45 i andra perioden slog Harry Karlsson till på pass av Jack Johansson och Gabriel Gustavsson och gav Tingsryds AIF J20 ledningen. Värnamos Isac Gustavsson gjorde 2–2 efter 16.06 framspelad av Axel Ahlqvist och Leo Fransson.

Värnamo startade också tredje perioden vassast. Laget gick upp till en 4–2-ledning genom mål av Isak Sjöqvist och Axel Lageskog. Tingsryds AIF J20 gjorde 3–4 genom Albin Nordström Nordström efter 18.16 men kom aldrig närmare.

Med en omgång kvar är Värnamo på sjätte plats i tabellen medan Tingsryds AIF J20 är på sjunde plats.

Det här var fjärde mötet mellan Värnamo och Tingsryds AIF J20 den här säsongen. Värnamo GIK har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. Tingsryds AIF Utv. vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

I nästa match, lördag 21 februari möter Värnamo Gislaved borta i Gislerinken 14.00 medan Tingsryds AIF J20 spelar hemma mot Nybro 13.15.

Värnamo–Tingsryds AIF J20 4–3 (1–1, 1–1, 2–1)

U20 Div 1 C syd vår herr, Axelent Arena

Första perioden: 0–1 (0.20) Nils Carlén (Albin Nordström Nordström, Edvin Degler), 1–1 (17.01) Axel Lageskog (Maximus Klaar).

Andra perioden: 1–2 (33.45) Harry Karlsson (Jack Johansson, Gabriel Gustavsson), 2–2 (36.06) Isac Gustavsson (Axel Ahlqvist, Leo Fransson).

Tredje perioden: 3–2 (41.40) Isak Sjöqvist (Lucas Klasson, Noel Wärnelöv), 4–2 (56.31) Axel Lageskog (Axel Ahlqvist, Leo Fransson), 4–3 (58.16) Albin Nordström Nordström.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Värnamo: 2-0-3

Tingsryds AIF J20: 1-0-4

Nästa match:

Värnamo: Gislaveds SK, borta, 21 februari 14.00

Tingsryds AIF J20: Nybro Vikings IF, hemma, 21 februari 13.15