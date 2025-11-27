Värmdös segerrad mot Nyköping intakt

Värmdö vann med 5–3 mot Nyköping

Värmdös nionde seger på de senaste tio matcherna

Lucas Asplund tremålsskytt för Värmdö

Värmdö fortsätter att vinna mot Nyköping i U18 allettan östra herr. På torsdagen segrade Värmdö på nytt – den här gången med hela 5–3 (0–1, 1–2, 4–0) borta i Stora Hallen. Det var Värmdös fjärde raka seger mot Nyköping.

Segern var Värmdös nionde på de senaste tio matcherna, och fjärde bortasegern i rad.

Nyköping tog ledningen efter fem minuter genom Zsombor Kovacs efter pass från Zach Rohdin.

Nyköping utökade ledningen genom Gergo Lenkey efter 2.48 i andra perioden.

Värmdö reducerade dock till 2–1 genom Elias Fält efter 7.46 av perioden.

Efter 18.20 gjorde Nyköping 3–1 genom Zsombor Kovacs som gjorde sitt andra mål.

Värmdö gjorde dock fyra raka mål i tredje perioden och gick från underläge 3–1 till ledning med 3–5. 3–4-målet kom med bara 1.5 kvar att spela genom Lucas Asplund. Och med 32 sekunder kvar att spela kom också 3–5 genom Elias Ahnfeldt.

Lucas Asplund gjorde tre mål för Värmdö.

Det här betyder att Nyköping är kvar på nionde plats och att Värmdö fortfarande leder serien.

Lagens första möte för säsongen vann Värmdö HC med 6–4.

I nästa match möter Nyköping IK Göta borta på söndag 30 november 17.30. Värmdö möter Boo lördag 29 november 17.00 hemma.

Nyköping–Värmdö 3–5 (1–0, 2–1, 0–4)

U18 allettan östra herr, Stora Hallen

Första perioden: 1–0 (5.40) Zsombor Kovacs (Zach Rohdin).

Andra perioden: 2–0 (22.48) Gergo Lenkey, 2–1 (27.46) Elias Fält (Love Lalinder, Vincent Ryberg), 3–1 (38.20) Zsombor Kovacs (Gustav Lindberg).

Tredje perioden: 3–2 (45.40) Lucas Asplund (David Alami Merrouni), 3–3 (48.30) Lucas Asplund (Alexander Nevala Karlman, Alexander Borgström), 3–4 (58.55) Lucas Asplund (Victor Svedlund), 3–5 (59.28) Elias Ahnfeldt.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nyköping: 2-0-3

Värmdö: 4-0-1

Nästa match:

Nyköping: IK Göta, borta, 30 november

Värmdö: Boo HC, hemma, 29 november