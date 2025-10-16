Värmdö vann – efter Alexander Borgströms hattrick

Värmdö vann med 6–4 mot Nyköping

Värmdös femte seger på de senaste sex matcherna

Alexander Borgström tremålsskytt för Värmdö

Alexander Borgström stod för tre mål när Värmdö vann mot Nyköping på hemmaplan i U18 allettan östra herr. Till slut blev det 6–4 (0–0, 3–2, 3–2).

Segern var Värmdös femte på de senaste sex matcherna.

Edvin Boström blev matchvinnare

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden. Värmdö var vassast i andra perioden. Laget vann perioden och ställningen efter två perioder var 3–2.

Även i tredje perioden var det hemmalaget som var starkast. Laget vann perioden med 3–2 och matchen med 6–4.

Alexander Nevala Karlman gjorde två mål för Värmdö och spelade dessutom fram till två mål, Alexander Borgström stod för tre mål och ett assist, Edvin Boström gjorde ett mål och två målgivande passningar och David Svedlund hade tre assists.

För Värmdö gör resultatet att laget nu ligger på andra plats i tabellen medan Nyköping är på sjunde plats.

Lagen möts på nytt i Stora Hallen den 27 november.

I nästa match, söndag 19 oktober möter Värmdö Boo borta i Björknäs Ishall 16.30 medan Nyköping spelar hemma mot IK Göta 15.40.

Värmdö–Nyköping 6–4 (0–0, 3–2, 3–2)

U18 allettan östra herr, Ekhallen

Andra perioden: 0–1 (23.57) Neo Vallin (Roman Wullems), 1–1 (26.28) Alexander Borgström (Elias Fält), 1–2 (27.44) Emil Hernkvist (Petter Karlsson), 2–2 (29.17) Alexander Borgström (Edvin Boström, Alexander Nevala Karlman), 3–2 (35.11) Alexander Nevala Karlman (David Svedlund, Zebulon Pavlicek).

Tredje perioden: 3–3 (42.11) Zach Rohdin (Zsombor Kovacs), 4–3 (43.11) Alexander Nevala Karlman (Elias Fält, David Svedlund), 4–4 (47.04) Zach Rohdin (Zsombor Kovacs, Lucas Hellberg), 5–4 (53.33) Edvin Boström (Alexander Borgström, Alexander Nevala Karlman), 6–4 (55.56) Alexander Borgström (Edvin Boström, David Svedlund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Värmdö: 4-0-1

Nyköping: 2-0-3

Nästa match:

Värmdö: Boo HC, borta, 19 oktober

Nyköping: IK Göta, hemma, 19 oktober