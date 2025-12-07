Värmdö utklassade Järna – vann med 8–1

Värmdö vann med 8–1 mot Järna

Värmdös åttonde seger på de senaste tio matcherna

Nathan Edfeldt gjorde tre mål för Värmdö

Värmdö övertygade när laget vann på bortaplan mot Järna i U18 allettan östra herr med hela 8–1 (4–1, 3–0, 1–0).

Segern var Värmdös åttonde på de senaste tio matcherna.

Nathan Edfeldt tremålsskytt för Värmdö

I första perioden var det Värmdö som spelade bäst. Laget vann perioden klart med 4–1.

Även i andra perioden var det Värmdö som var vassast och gick från 1–4 till 1–7 genom mål av Alexander Borgström, Nathan Edfeldt och William Lindahl.

6.48 in i tredje perioden slog David Svedlund till framspelad av Victor Svedlund och Elias Fält och ökade ledningen. 1–8-målet blev matchens sista.

Lucas Asplund gjorde ett mål för Värmdö och två assist, Nathan Edfeldt gjorde tre mål och David Svedlund stod för tre poäng, varav ett mål.

När lagen senast möttes vann Värmdö HC med 3–2.

I nästa match, torsdag 11 december möter Järna Wings Arlanda borta i Pinbackshallen 19.45 medan Värmdö spelar hemma mot Vallentuna 20.00.

Järna–Värmdö 1–8 (1–4, 0–3, 0–1)

U18 allettan östra herr, Järna Ishall

Första perioden: 0–1 (1.49) Nathan Edfeldt, 0–2 (5.29) Nathan Edfeldt (David Svedlund), 0–3 (11.04) Edvin Boström (Alexander Borgström, Lucas Asplund), 0–4 (19.21) Lucas Asplund (Alexander Nevala Karlman, Victor Svedlund), 1–4 (19.57) Filip Orre Swärdborn (Buster Pers).

Andra perioden: 1–5 (27.20) Alexander Borgström (Alexander Nevala Karlman), 1–6 (32.45) Nathan Edfeldt (David Svedlund, Lucas Asplund), 1–7 (37.53) William Lindahl (Love Lalinder).

Tredje perioden: 1–8 (46.48) David Svedlund (Victor Svedlund, Elias Fält).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Järna: 1-0-4

Värmdö: 3-0-2

Nästa match:

Järna: Wings HC Arlanda, borta, 11 december

Värmdö: Vallentuna Hockey, hemma, 11 december