Varberg besegrade Lerum med knapp marginal

Varberg-seger med 3–2 mot Lerum

Vilmer Enberg avgjorde för Varberg

Andra raka segern för Varberg

Det blev uddamålsseger för bortalaget Varberg i matchen mot Lerum i Vättlehallen. Laget vann lördagens match i U20 division 1 A syd herr med 3–2 (2–1, 1–0, 0–1).

Järnbrotts HK nästa för Varberg

Lerum tog ledningen i början av första perioden genom Charlie Standerth.

Eric Koskela och Bror Gullberg låg sen bakom vändningen till 1–2 för Varberg. Efter 7.58 i andra perioden nätade Vilmer Enberg på pass av Eric Koskela och Zebastian Martinsson och gjorde 1–3. 7.54 in i tredje perioden nätade Lerums Jacob Svanborg framspelad av Charlie Standerth och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Lerum.

Varbergs Vilmer Enberg stod för tre poäng, varav ett mål.

Det här var Lerums tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Varbergs andra uddamålsseger.

När lagen senast möttes vann Lerums BK med 4–1.

I nästa omgång har Lerum Rönnäng borta i Tjörns Ishall, onsdag 12 november 19.00. Varberg spelar hemma mot Järnbrotts HK tisdag 11 november 19.40.

Lerum–Varberg 2–3 (1–2, 0–1, 1–0)

U20 division 1 A syd herr, Vättlehallen

Första perioden: 1–0 (4.54) Charlie Standerth, 1–1 (7.34) Eric Koskela (Bror Gullberg, Vilmer Enberg), 1–2 (15.59) Bror Gullberg (Vilmer Enberg).

Andra perioden: 1–3 (27.58) Vilmer Enberg (Eric Koskela, Zebastian Martinsson).

Tredje perioden: 2–3 (47.54) Jacob Svanborg (Charlie Standerth).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Lerum: 1-0-4

Varberg: 2-0-3

Nästa match:

Lerum: Rönnängs IK, borta, 12 november

Varberg: Järnbrotts HK, hemma, 11 november