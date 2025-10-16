Väntad seger för Växjö som förlänger vinstsviten

Seger för Växjö med 5–0 mot Olofström

Växjös nionde seger på de senaste tio matcherna

Vincent Bengtsson matchvinnare för Växjö

Allt talade för seger för Växjö och så blev det också när det formstarka laget mötte Olofström på hemmaplan. Efter segersiffrorna 5–0 (2–0, 2–0, 1–0) har nu Växjö fyra raka segrar. Olofström har nio förluster i rad i U18 regional syd herr.

Troja-Ljungby U18 nästa för Växjö

Växjö tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av bara tre minuter. Även i andra perioden var Växjö starkast och gick från 2–0 till 4–0 genom två snabba mål i slutet av perioden av Josef Krantz och Yelverton Lindberg Steén. Till slut kom också 5–0 genom Sigge Isaksson assisterad av Ludwig Persson och Oscar Gunnarsson efter 8.03 i tredje perioden.

Med en omgång kvar är Växjö på andra plats i tabellen medan Olofström är på tolfte plats. Olofström var sexa i tabellen för 26 dagar sedan, men har tappat sedan dess.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 19 oktober. Då möter Växjö Troja-Ljungby U18 i SP Arena 12.00. Olofström tar sig an Karlskrona hemma 14.00.

Växjö–Olofström 5–0 (2–0, 2–0, 1–0)

U18 regional syd herr, Vida Arena

Första perioden: 1–0 (7.01) Vincent Bengtsson (Ludwig Persson, Ricky Helte), 2–0 (10.29) Kalle Broberg (Ricky Helte, Simon Sejc).

Andra perioden: 3–0 (34.44) Josef Krantz (Wilmer Bergström), 4–0 (36.28) Yelverton Lindberg Steén (Simon Sejc, Vide Holmberg).

Tredje perioden: 5–0 (48.03) Sigge Isaksson (Ludwig Persson, Oscar Gunnarsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Växjö: 4-0-1

Olofström: 0-0-5

Nästa match:

Växjö: IF Troja-Ljungby, borta, 19 oktober

Olofström: Karlskrona HK, hemma, 19 oktober