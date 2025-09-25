Väntad seger för Växjö som förlänger vinstsviten

Växjö segrade – 8–2 mot Karlskrona

Växjös Olle Ågren tvåmålsskytt

Yelverton Lindberg Steén avgjorde för Växjö

Allt talade för seger för Växjö, och så blev det också när det formstarka laget mötte Karlskrona på hemmaplan. Efter segersiffrorna 8–2 (6–0, 0–2, 2–0) har nu Växjö fyra raka segrar. Karlskrona har fyra förluster i rad i U18 regional syd herr.

Olle Ågren med två mål för Växjö

Växjö spelade bäst i första perioden. Laget vann perioden klart med 6–0.

Karlskrona reducerade dock till både 6–1 och 6–2 genom León Lindgren och Olle Willén i andra perioden. Växjö fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 8–2. Målen i sista perioden gjordes av Josef Krantz och Olle Ågren.

Växjös Yelverton Lindberg Steén stod för ett mål och två assists och Elias Brander-Nilsson hade tre assists.

Karlskrona har startat svagt och är helt utan poäng efter fyra spelade matcher. Växjö har elva poäng.

På söndag 28 september 14.00 spelar Växjö borta mot Vita Hästen, och Karlskrona hemma mot Troja-Ljungby U18.

Växjö–Karlskrona 8–2 (6–0, 0–2, 2–0)

U18 regional syd herr, Växjö Ishall

Första perioden: 1–0 (0.40) Vincent Bengtsson (William Axberg, Yelverton Lindberg Steén), 2–0 (1.39) Kalle Broberg (Elias Brander-Nilsson), 3–0 (5.10) Yelverton Lindberg Steén (Malte Brolin, Valdermar Landin), 4–0 (5.28) Milo Helte (Ricky Helte), 5–0 (12.28) Simon Sejc (Yelverton Lindberg Steén, Milo Helte), 6–0 (15.20) Olle Ågren (Simon Sejc).

Andra perioden: 6–1 (34.21) León Lindgren (Isak Melkersson, Edvin Svensson), 6–2 (34.39) Olle Willén (Leo Björkman Jakobsson, Emil Jakobsen Saaby).

Tredje perioden: 7–2 (49.36) Josef Krantz (Elias Brander-Nilsson), 8–2 (54.14) Olle Ågren (Elias Brander-Nilsson).

Nästa match:

Växjö: HC Vita Hästen, borta, 28 september

Karlskrona: IF Troja-Ljungby, hemma, 28 september