Väntad seger för Strömsbro 2 som förlänger vinstsviten

Strömsbro 2 vann med 8–1 mot Sandviken

Strömsbro 2:s åttonde seger på de senaste åtta matcherna

Casper Carlsson tremålsskytt för Strömsbro 2

Det blev 8–1 (3–0, 0–1, 5–0) borta mot Sandviken på torsdagen och därmed också den åttonde raka segern i U18 division 1 västra A vår för Strömsbro 2. Det innebär också att Sandviken åkte på åttonde raka förlusten.

Det var Strömsbro 2:s fjärde raka seger mot Sandviken.

Arvid Boëthius gjorde matchvinnande målet

Strömsbro 2 stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 6.09 i mitten av perioden.

Efter 16.52 i andra perioden slog Jacob Sundelius till på pass av Liam Sellström-Nilsson och Bram Vennix och reducerade åt Sandviken.

Strömsbro 2 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 8–1. Målen i sista perioden gjordes av Casper Carlsson, som gjorde två mål, Mille Eriksson, Walter Olsson och Filip Helling.

Strömsbro 2:s Arvid Boëthius stod för fyra poäng, varav ett mål, Casper Carlsson gjorde tre mål och spelade fram till ett mål och Nils Olsson gjorde ett mål och tre assist.

Det här betyder att Sandviken är kvar på sjunde och sista plats och att Strömsbro 2 fortfarande leder serien.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Strömsbro IF 2 vunnit.

Söndag 15 februari spelar Sandviken hemma mot Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne 13.30 och Strömsbro 2 mot Bollnäs/Alfta U18 borta 16.00 i Bollnäs Ishall.

Sandviken–Strömsbro 2 1–8 (0–3, 1–0, 0–5)

U18 division 1 västra A vår, Arena Jernvallen

Första perioden: 0–1 (8.09) Casper Carlsson (Nils Olsson), 0–2 (10.28) Arvid Boëthius (Walter Olsson, Felix Holmgren), 0–3 (14.18) Nils Olsson (Casper Carlsson).

Andra perioden: 1–3 (36.52) Jacob Sundelius (Liam Sellström-Nilsson, Bram Vennix).

Tredje perioden: 1–4 (42.06) Mille Eriksson (Arvid Boëthius), 1–5 (47.49) Casper Carlsson (Felix Holmgren, Nils Olsson), 1–6 (48.13) Walter Olsson (Adam Lenholm, Arvid Boëthius), 1–7 (56.37) Filip Helling (Leon Dahlén, Arvid Boëthius), 1–8 (56.52) Casper Carlsson (Nils Olsson, Filip Helling).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sandviken: 0-0-5

Strömsbro 2: 5-0-0

Nästa match:

Sandviken: Lindefallets SK/Hudiksvalls HC/Söderhamns IK/Söderhamn Ljusne HC, hemma, 15 februari 13.30

Strömsbro 2: Bollnäs IS/Alfta GIF, borta, 15 februari 16.00