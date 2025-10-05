Väntad seger för Örebro Hockey U18 som förlänger vinstsviten

Örebro Hockey U18 segrade – 19–2 mot Lindlöven J18

Örebro Hockey U18:s sjunde seger på de senaste sju matcherna

Filip Wahlén tremålsskytt för Örebro Hockey U18

Allt talade för seger för Örebro Hockey U18 och så blev det också när segermaskinen mötte Lindlöven J18 på hemmaplan. Efter segersiffrorna 19–2 (8–1, 5–0, 6–1) har nu Örebro Hockey U18 sju raka segrar. Lindlöven J18 har fem förluster i rad i U18 regional väst herr.

Benjamin Ask Haglund gjorde avgörande målet

Örebro Hockey U18 spelade bäst i första perioden som laget vann klart med 8–1.

Även i andra perioden var det Örebro Hockey U18 som spelade bäst och gick från 8–1 till 13–1 genom två mål av Milo Spelkvist, två mål av Hampus Löfsäter och ett mål av Filip Wahlén. Örebro Hockey U18 vann också tredje perioden 6–1 och matchen med hela 19–2.

Örebro Hockey U18:s Olle Törnqvist hade sju assists, William Olofsson hade fem assists, Filip Wahlén gjorde tre mål och två målgivande passningar, Hampus Löfsäter stod för två mål och tre assists, Dante Bergfors gjorde två mål och spelade dessutom fram till tre mål, Lukas Svensson gjorde två mål och spelade dessutom fram till två mål, Milo Spelkvist gjorde två mål och ett målgivande pass, Benjamin Ask Haglund gjorde två mål och ett målgivande pass och Mio Kåberg hade tre assists.

Resultatet innebär att Örebro Hockey U18 fortsätter toppa tabellen och Lindlöven J18 ligger på elfte plats i tabellen. Så sent som den 20 september låg Örebro Hockey U18 på femte plats i tabellen.

Nästa motstånd för Örebro Hockey U18 är VIK Hockey U18. Lindlöven J18 tar sig an Brynäs hemma. Båda matcherna spelas torsdag 9 oktober 19.00.

Örebro Hockey U18–Lindlöven J18 19–2 (8–1, 5–0, 6–1)

U18 regional väst herr, Behrn Arena

Första perioden: 1–0 (0.56) Lukas Svensson (Hampus Löfsäter, Olle Törnqvist), 2–0 (1.48) Filip Wahlén (William Backlund, William Olofsson), 3–0 (4.28) Benjamin Ask Haglund (Lukas Svensson, Hampus Löfsäter), 4–0 (6.47) Lucas Roynezon (Milo Spelkvist, Olle Törnqvist), 5–0 (10.14) Filip Wahlén (Mio Kåberg, William Olofsson), 6–0 (15.36) Dante Bergfors (William Olofsson, Filip Wahlén), 7–0 (17.11) Benjamin Ask Haglund (Lukas Svensson, Mio Kåberg), 8–0 (18.52) Dante Bergfors (Benjamin Ask Haglund), 8–1 (19.58) Lucas Sjöö (Olle Heiche).

Andra perioden: 9–1 (29.23) Hampus Löfsäter (William Olofsson, Mio Kåberg), 10–1 (31.14) Hampus Löfsäter (William Olofsson, Filip Wahlén), 11–1 (33.12) Milo Spelkvist (William Aaram Olsen, Olle Törnqvist), 12–1 (34.35) Filip Wahlén (Carl Gustafsson, Dante Bergfors), 13–1 (36.24) Milo Spelkvist (Lucas Roynezon, Olle Törnqvist).

Tredje perioden: 13–2 (43.14) Loke Österlund, 14–2 (44.10) Carl Gustafsson (Dante Bergfors, William Backlund), 15–2 (44.31) Lexus Zahn (Hampus Löfsäter, Olle Törnqvist), 16–2 (49.28) Svante Forsman (Olle Törnqvist), 17–2 (50.04) Oliver Franke (Oliver Karlsson), 18–2 (58.01) Lexus Zahn (Olle Törnqvist, Oliver Franke), 19–2 (59.11) Lukas Svensson (Dante Bergfors).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Örebro Hockey U18: 5-0-0

Lindlöven J18: 0-0-5

Nästa match:

Örebro Hockey U18: VIK Västerås HK, borta, 9 oktober

Lindlöven J18: Brynäs IF, hemma, 9 oktober