Väntad seger för Ore som förlänger vinstsviten

Ore segrade – 8–0 mot Falu 2

Ores sjätte seger på de senaste sju matcherna

Jegors Rogolevs tremålsskytt för Ore

Allt talade för seger för Ore och så blev det också när det formstarka laget mötte Falu 2 på bortaplan. Efter segersiffrorna 8–0 (2–0, 4–0, 2–0) har nu Ore sex raka segrar. Falu 2 har 13 förluster i rad i U18 division 1 västra B herr.

Ore vann därmed för femte matchen i rad mot just Falu 2.

Melwin Orenäs gjorde matchvinnande målet

Ore tog ledningen efter 7.55 genom Melwin Orenäs på passning från Alfred Jurås.

Laget gjorde 0–2 när Edvin Fagerström slog till efter 13.14.

Även i andra perioden var Ore starkast och gick från 0–2 till 0–6 genom två mål av Jegors Rogolevs, ett mål av Dzeiss Kulikovs och ett mål av Melwin Orenäs.

2.02 in i tredje perioden fick Maksim Sudarev utdelning framspelad av Ludvig Sultan och Felix Ekvall och ökade ledningen.

Till slut kom också 0–8 genom Jegors Rogolevs efter förarbete av Edward Sööt efter 9.39. Det fastställde slutresultatet till 0–8.

Jegors Rogolevs gjorde tre mål för Ore och Maksim Sudarev gjorde ett mål och spelade fram till två mål.

Säsongens första möte lagen emellan vann IFK Ore med 5–2.

I nästa omgång har Falu 2 Häradsbygden borta i Clas Ohlson Foundation Arena, onsdag 10 december 19.15. Ore spelar hemma mot Häradsbygden söndag 7 december 12.00.

Falu 2–Ore 0–8 (0–2, 0–4, 0–2)

U18 division 1 västra B herr, Lugnets Ishall

Första perioden: 0–1 (7.55) Melwin Orenäs (Alfred Jurås), 0–2 (13.14) Edvin Fagerström.

Andra perioden: 0–3 (29.07) Melwin Orenäs (Jonathan Karner, Felix Lövgren), 0–4 (30.29) Jegors Rogolevs (Maksim Sudarev, Herman Fagerström), 0–5 (34.37) Jegors Rogolevs (Jonathan Karner, Dzeiss Kulikovs), 0–6 (37.29) Dzeiss Kulikovs (Maksim Sudarev, Herman Fagerström).

Tredje perioden: 0–7 (42.02) Maksim Sudarev (Ludvig Sultan, Felix Ekvall), 0–8 (49.39) Jegors Rogolevs (Edward Sööt).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Falu 2: 0-0-5

Ore: 5-0-0

Nästa match:

Falu 2: Häradsbygdens Sportsällskap, borta, 10 december

Ore: Häradsbygdens Sportsällskap, hemma, 7 december