Väntad seger för Modo Hockey U20 som förlänger vinstsviten

Modo Hockey U20 segrade – 5–4 efter förlängning

Modo Hockey U20:s femte seger på de senaste sex matcherna

Milan Sundström avgjorde för Modo Hockey U20

Allt talade för seger för Modo Hockey U20 och så blev det också när det formstarka laget mötte Djurgården på hemmaplan. Efter segersiffrorna 5–4 (0–3, 4–0, 0–1, 1–0) efter förlängning har nu Modo Hockey U20 fyra raka segrar. Djurgården har fem förluster i rad i U20 nationell norra.

Milan Sundström slog till 4.41 in i förlängningen och blev matchhjälte med sitt 5–4-mål.

Modo Hockey U20 hade 17 raka förluster mot Djurgården inför söndagens match.

Luleå nästa för Modo Hockey U20

Djurgården stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 6.33 i början av perioden.

Modo Hockey U20 vände på dock matchen när laget gjorde fyra raka mål och gick från 0–3 till 4–3 i andra perioden.

4.54 in i tredje perioden nätade Djurgårdens Hampus Zirath på pass av Lucas Grahn och kvitterade.

I förlängningen tog det 4.41 innan Modo Hockey U20 avgjorde till 5–4. Matchvinnare för hemmalaget blev Milan Sundström, framspelad av John Hägglöf.

Djurgårdens nya tabellposition är femte plats medan Modo Hockey U20 är på sjätte plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Djurgårdens IF vunnit.

I nästa omgång har Modo Hockey U20 Luleå borta i Lulebohallen, lördag 17 januari 15.30. Djurgården spelar hemma mot Brynäs onsdag 14 januari 19.00.

Modo Hockey U20–Djurgården 5–4 (0–3, 4–0, 0–1, 1–0)

U20 nationell norra, Hägglunds Arena

Första perioden: 0–1 (0.05) Fred Nord (Hampus Zirath), 0–2 (4.13) Arvid Drott (Isak Jakobsson), 0–3 (6.38) Hugo Lindell.

Andra perioden: 1–3 (24.00) Felix Wassberg (Linus Morken, Sebastian Peter), 2–3 (35.29) John Hägglöf (Alex Zalesak, Oliver Svensson), 3–3 (37.13) Kalle Byström (Malcom Gästrin, Milan Sundström), 4–3 (37.41) Alex Zalesak (Gustav Dahlin, Theodor Knights).

Tredje perioden: 4–4 (44.54) Hampus Zirath (Lucas Grahn).

Förlängning: 5–4 (64.41) Milan Sundström (John Hägglöf).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Modo Hockey U20: 4-0-1

Djurgården: 0-1-4

Nästa match:

Modo Hockey U20: Luleå HF, borta, 17 januari 15.30

Djurgården: Brynäs IF, hemma, 14 januari 19.00