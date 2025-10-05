Väntad seger för Kovland som förlänger vinstsviten

Kovland segrade – 12–2 mot Tegs SK J18

Kovlands femte seger på de senaste fem matcherna

Gustav Lundström gjorde tre mål för Kovland

Allt talade för seger för Kovland och så blev det också när det formstarka laget mötte Tegs SK J18 på bortaplan. Efter segersiffrorna 12–2 (4–1, 5–1, 3–0) har nu Kovland fem raka segrar. Tegs SK J18 har sex förluster i rad i U18 division 1 norra B herr.

Kovlands tränare Olle Larsson om matchen:

– En bra inledning från vår sida. Spelmässigt klickar det inte riktigt i de sista två perioderna, men vi är effektiva och stänger ned matchen. Kul för grabbarna med fem raka vinster.

Benjamin Thun Hansson gjorde avgörande målet

I första perioden var det Kovland som var vassast. Laget vann perioden klart med 4–1.

Kovland hade övertaget i andra perioden. Laget gjorde 1–5 efter 4.11 genom Emil Johansson och gick upp till 1–8 innan Tegs SK J18 svarade.

I periodpausen hade Kovland ledningen med 2–9. Kovland fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 12–2. Målen i sista perioden gjordes av Elwin Wagenius, Gustav Lundström och Rasmus Ekman.

Emil Johansson och Axel Sellgren Granzell gjorde två mål och två assist var för Kovland.

Säsongens första möte lagen emellan vann Kovlands IshF med 9–2.

Kovland möter Sollefteå hemma torsdag 9 oktober 19.30.

Tegs SK J18–Kovland 2–12 (1–4, 1–5, 0–3)

U18 division 1 norra B herr, Visionite Arena

Första perioden: 0–1 (6.01) Benjamin Thun Hansson (Emil Johansson), 0–2 (6.39) Axel Sellgren Granzell (Edvin Wallin), 0–3 (12.57) Benjamin Thun Hansson (Elton Nyström), 0–4 (18.00) Emil Johansson (Benjamin Thun Hansson, William Larsson), 1–4 (19.20) Sam Åström (Noah Dohi).

Andra perioden: 1–5 (24.11) Emil Johansson (Elton Nyström), 1–6 (25.06) Isak Sandqvist (Gustav Lundström), 1–7 (26.58) Axel Sellgren Granzell (Emil Johansson, Elton Nyström), 1–8 (29.42) Gustav Lundström (Isak Sandqvist, Felix Dahlin), 2–8 (33.07) Algot Hägglund, 2–9 (37.08) Gustav Lundström.

Tredje perioden: 2–10 (43.28) Rasmus Ekman (Axel Sellgren Granzell, Alve Meijer), 2–11 (51.44) Gustav Lundström (Isak Sandqvist), 2–12 (56.13) Elwin Wagenius (Axel Sellgren Granzell).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tegs SK J18: 0-0-5

Kovland: 5-0-0

Nästa match:

Tegs SK J18: Näldens IF/Östersunds IK, hemma, 11 oktober

Kovland: Sollefteå HK, hemma, 9 oktober