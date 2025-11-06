Väntad seger för Brooklyn Tigers HF U18 som förlänger vinstsviten

Brooklyn Tigers HF U18-seger med 10–2 mot Haparanda

Brooklyn Tigers HF U18:s nionde seger på de senaste tio matcherna

Elias Gunnarfeldt med tre mål för Brooklyn Tigers HF U18

Allt talade för seger för Brooklyn Tigers HF U18 och så blev det också när det formstarka laget mötte Haparanda på hemmaplan. Efter segersiffrorna 10–2 (2–1, 3–1, 5–0) har nu Brooklyn Tigers HF U18 fyra raka segrar. Haparanda har fyra förluster i rad i U18 division 1 norra A herr.

Elias Gunnarfeldt tremålsskytt för Brooklyn Tigers HF U18

Brooklyn Tigers HF U18 dominerade i första perioden som laget vann med 2–1.

Även i andra perioden var det hemmalaget som var starkast. Laget vann perioden med 3–1 och ställningen efter två perioder var 5–2.

Brooklyn Tigers HF U18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 10–2. Målen i sista perioden gjordes av Vilmer Östberg, som gjorde två mål, Oscar Haara, Elias Gunnarfeldt och Gustav Björk.

Elias Gunnarfeldt gjorde tre mål för Brooklyn Tigers HF U18 och spelade dessutom fram till två mål, Gustav Björk stod för två mål och två assists och Liam Palo hade tre assists.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Brooklyn Tigers HF U18 i serieledning och Haparanda på sjätte plats. Ett tapp för Haparanda som låg på andra plats så sent som den 10 oktober.

Säsongens första möte lagen emellan vann Brooklyn Tigers HF med 3–1.

Söndag 9 november 14.00 spelar Brooklyn Tigers HF U18 borta mot Lycksele SK U18. Haparanda möter Sunderby SK U18 hemma i Norra Finans Arena onsdag 12 november 19.15.

Brooklyn Tigers HF U18–Haparanda 10–2 (2–1, 3–1, 5–0)

U18 division 1 norra A herr, Lulebohallen

Första perioden: 0–1 (6.38) Eemeli Posti (Paavo Pukero), 1–1 (19.13) Johan Landström (Ebbe Kjellgren, Alfred Niemi), 2–1 (19.56) Elias Gunnarfeldt.

Andra perioden: 3–1 (20.45) Elias Gunnarfeldt (Oskar Asserfelt, Gustav Björk), 4–1 (34.03) Ebbe Kjellgren (Johan Landström, Emil Hellberg), 5–1 (35.16) Gustav Björk (Elias Gunnarfeldt, Oskar Asserfelt), 5–2 (38.05) Artturi Moilanen.

Tredje perioden: 6–2 (43.00) Gustav Björk (Elias Gunnarfeldt), 7–2 (48.09) Vilmer Östberg (Liam Palo, Vilgot Åberg), 8–2 (51.20) Elias Gunnarfeldt (Gustav Björk, Vilgot Åberg), 9–2 (52.30) Oscar Haara (Elias Hedström, Liam Palo), 10–2 (57.56) Vilmer Östberg (Oscar Haara, Liam Palo).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brooklyn Tigers HF U18: 4-1-0

Haparanda: 1-1-3

Nästa match:

Brooklyn Tigers HF U18: Lycksele SK, borta, 9 november

Haparanda: Sunderby SK div 1, hemma, 12 november