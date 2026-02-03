Vännäs U18:s fina svit fortsätter mot SK Lejon U18

Vännäs U18 vann med 10–0 mot SK Lejon U18

Emil Renström gjorde tre mål för Vännäs U18

Andra raka förlusten för SK Lejon U18

Vännäs U18 fortsätter att vinna mot SK Lejon U18 i U18 regional norr fortsättning vår herr. På tisdagen segrade Vännäs U18 på nytt – den här gången med hela 10–0 (3–0, 4–0, 3–0) hemma i Vännäs Ishall. Det var Vännäs U18:s fjärde raka seger mot SK Lejon U18.

Emil Renström med tre mål för Vännäs U18

Vännäs U18 stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0.

Vännäs U18 startade andra perioden bäst och gick från 3–0 till 7–0 genom mål av Emil Renström, Noel Pepulis, Douglas Strandell och Olle Åström.

Vännäs U18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 10–0. Målen i sista perioden gjordes av Gordon Åhlin, som gjorde två mål, och Isak Brask.

Raitis Riekstins gjorde ett mål för Vännäs U18 och fem målgivande passningar, Isak Brask stod för ett mål och fyra assists, Gordon Åhlin gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål, Emil Renström gjorde tre mål och Noel Pepulis gjorde ett mål och två målgivande passningar.

För Vännäs U18 gör resultatet att laget nu ligger på tredje plats i tabellen medan SK Lejon U18 är på fjärde plats.

Lagen möts igen 12 februari i Skellefteå Kraft Arena.

Lördag 7 februari spelar Vännäs U18 hemma mot Sunderby SK U18 15.00 och SK Lejon U18 mot Sundsvall Hockey U18 borta 16.30 i Brandcode Center.

Vännäs U18–SK Lejon U18 10–0 (3–0, 4–0, 3–0)

U18 regional norr fortsättning vår herr, Vännäs Ishall

Första perioden: 1–0 (2.53) Emil Renström (Raitis Riekstins, Anton Nilsson), 2–0 (13.17) Raitis Riekstins (Noel Pepulis, Gordon Åhlin), 3–0 (19.41) Emil Renström (Raitis Riekstins, Isak Brask).

Andra perioden: 4–0 (23.52) Emil Renström (Isak Brask), 5–0 (27.12) Noel Pepulis (Helmer Forsström), 6–0 (31.45) Douglas Strandell (Anton Nilsson, Isak Brask), 7–0 (32.07) Olle Åström (Isak Brask, Raitis Riekstins).

Tredje perioden: 8–0 (44.42) Gordon Åhlin (Raitis Riekstins), 9–0 (47.30) Isak Brask (Raitis Riekstins), 10–0 (59.54) Gordon Åhlin (Noel Pepulis, Noel Snis).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vännäs U18: 3-0-2

SK Lejon U18: 3-0-2

Nästa match:

Vännäs U18: Sunderby SK, hemma, 7 februari 15.00

SK Lejon U18: IF Sundsvall Hockey, borta, 7 februari 16.30