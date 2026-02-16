Vännäs U18:s fina svit fortsätter mot SK Lejon U18

Vännäs U18 vann med 6–2 mot SK Lejon U18

Leon Bergqvist avgjorde för Vännäs U18

Andra raka segern för Vännäs U18

SK Lejon U18 är lite av ett drömmotstånd för Vännäs U18. På måndagen vann Vännäs U18 på nytt – den här gången borta i Skellefteå Kraft Arena. Matchen i U18 regional norr fortsättning vår herr slutade 6–2 (2–1, 1–0, 3–1). Det var Vännäs U18:s femte raka seger mot SK Lejon U18.

Clemensnäs U18 nästa för Vännäs U18

SK Lejon U18 tog ledningen i första perioden genom Max Lundström.

Elvis Eriksson och Raitis Riekstins såg till att Vännäs U18 vände till ledning med 1–2.

Efter 3.38 i andra perioden slog Leon Bergqvist till på pass av Olle Åström och Filip Nygren och gjorde 1–3.

5.54 in i tredje perioden nätade Vännäs U18:s Emil Renström på pass av Raitis Riekstins och Noel Pepulis och ökade ledningen. 9.33 in i perioden fick Ville Parpala utdelning framspelad av Max Lundström och reducerade. Mer än så blev det dock inte för SK Lejon U18. Efter 10.10 nätade Vilmer Drottz på pass av Leon Bergqvist och Filip Nygren och ökade ledningen för Vännäs U18. Efter 13.39 nätade Kevin Wennberg framspelad av Viktor Brännström och ökade ledningen för Vännäs U18. 2–6-målet blev matchens sista.

SK Lejon U18 har fem förluster och 7–34 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Vännäs U18 har tre vinster och två förluster och 29–12 i målskillnad.

Det här betyder att SK Lejon U18 ligger kvar på sjunde plats i tabellen och Vännäs U18 på tredje plats. Så sent som den 28 januari låg SK Lejon U18 på första plats i tabellen.

När lagen senast möttes vann Vännäs med 10–0.

I nästa match möter SK Lejon U18 Umeå Hockeyklubb U18 borta på onsdag 18 februari 19.15. Vännäs U18 möter Clemensnäs U18 fredag 20 februari 19.15 borta.

SK Lejon U18–Vännäs U18 2–6 (1–2, 0–1, 1–3)

U18 regional norr fortsättning vår herr, Skellefteå Kraft Arena

Första perioden: 1–0 (8.02) Max Lundström (Conrad Hedblad, Ville Parpala), 1–1 (17.50) Raitis Riekstins (Viktor Brännström), 1–2 (19.46) Elvis Eriksson.

Andra perioden: 1–3 (23.38) Leon Bergqvist (Olle Åström, Filip Nygren).

Tredje perioden: 1–4 (45.54) Emil Renström (Raitis Riekstins, Noel Pepulis), 2–4 (49.33) Ville Parpala (Max Lundström), 2–5 (50.10) Vilmer Drottz (Leon Bergqvist, Filip Nygren), 2–6 (53.39) Kevin Wennberg (Viktor Brännström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

SK Lejon U18: 0-0-5

Vännäs U18: 3-1-1

Nästa match:

SK Lejon U18: Umeå Hockey Klubb, borta, 18 februari 19.15

Vännäs U18: Clemensnäs HC, borta, 20 februari 19.15