Vännäs HC U18 vann efter avgörande i tredje perioden mot gästande ÖSK/Ö-vik U18

Vännäs HC U18 vann med 2–1 mot ÖSK/Ö-vik U18

Melvin Jonsson avgjorde för Vännäs HC U18

Tredje raka förlusten för ÖSK/Ö-vik U18

Det blev seger för Vännäs HC U18 hemma mot ÖSK/Ö-vik U18 i U18 division 1 norra B herr. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Vännäs HC U18 fixade en uddamålsseger i sista perioden. Matchen slutade 2–1 (0–1, 1–0, 1–0).

Vännäs HC U18–ÖSK/Ö-vik U18 – mål för mål

Theo Åström gjorde 1–0 till ÖSK/Ö-vik U18 efter 10.13 framspelad av Vincent Timander och Anton Rolèn. Efter 10.43 i andra perioden nätade Milton Nordin och kvitterade för Vännäs HC U18. 13.58 in i tredje perioden slog Melvin Jonsson till på pass av Vincent Dahl Franzén och avgjorde matchen. Därmed hade laget vänt matchen.

Det här var Vännäs HC U18:s fjärde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också ÖSK/Ö-vik U18:s tredje uddamålsförlust.

I tabellen innebär det här att Vännäs HC U18 nu ligger på tredje plats. ÖSK/Ö-vik U18 är på tionde plats.

När lagen senast möttes vann Vännäs HC med 4–3.

Nästa motstånd för Vännäs HC U18 är Umeå Hockeyklubb U18. Lagen möts torsdag 13 november 20.00. ÖSK/Ö-vik U18 tar sig an Njurunda U18 hemma onsdag 12 november 19.45.

Vännäs HC U18–ÖSK/Ö-vik U18 2–1 (0–1, 1–0, 1–0)

U18 division 1 norra B herr, Vännäs Ishall

Första perioden: 0–1 (10.13) Theo Åström (Vincent Timander, Anton Rolèn).

Andra perioden: 1–1 (30.43) Milton Nordin.

Tredje perioden: 2–1 (53.58) Melvin Jonsson (Vincent Dahl Franzén).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vännäs HC U18: 2-1-2

ÖSK/Ö-vik U18: 2-0-3

Nästa match:

Vännäs HC U18: Umeå Hockey Klubb, borta, 13 november

ÖSK/Ö-vik U18: Njurunda SK, hemma, 12 november