Vännäs HC U18 säkrade seger mot AIK-Hockey Härnösand U18

Vännäs HC U18-seger med 8–4 mot AIK-Hockey Härnösand U18

Milton Nordin avgjorde för Vännäs HC U18

Tredje raka nederlaget för AIK-Hockey Härnösand U18

Vännäs HC U18 vann mötet i U18 division 1 norra B herr på bortaplan mot AIK-Hockey Härnösand U18, med 8–4 (4–2, 2–0, 2–2).

AIK-Hockey Härnösand U18–Vännäs HC U18 – mål för mål

Vännäs HC U18 var vassast i första perioden. Laget vann perioden med 4–2.

Efter 13.07 i andra perioden slog Milton Nordin till på pass av Leon Torneus och Isac Grundberg och gjorde 2–5.

Edvin Höglander gjorde dessutom 2–6 efter 13.47 framspelad av Hugo Engman och Emil Holmgren.

Tredje perioden slutade 2–2 och Vännäs HC U18 vann matchen med 8–4.

Leon Torneus gjorde två mål för Vännäs HC U18 och två assist, Emil Holmgren stod för tre poäng, varav två mål och Hugo Engman gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, AIK-Hockey Härnösand U18 på åttonde plats och Vännäs HC U18 på fjärde plats.

När lagen möttes senast vann AIK-Hockey Härnösand med 4–3 efter att matchen gått till förlängning .

I nästa omgång har AIK-Hockey Härnösand U18 Ånge U18 hemma i Högslättens Ishall, onsdag 10 december 19.30. Vännäs HC U18 spelar hemma mot Tegs SK U18 tisdag 9 december 19.30.

AIK-Hockey Härnösand U18–Vännäs HC U18 4–8 (2–4, 0–2, 2–2)

U18 division 1 norra B herr, Högslättens Ishall

Första perioden: 0–1 (9.56) Emil Holmgren (Hugo Engman), 1–1 (14.04) Emil Nordin (Markuss Staugis), 1–2 (15.00) Leon Torneus (Melvin Jonsson), 2–2 (18.06) Emil Nordin (Alfred Sjöholm, Elliot Sjögren), 2–3 (18.58) Hugo Engman (Isac Grundberg), 2–4 (19.58) Edvin Höglander (Gabriel Johansson, Leon Torneus).

Andra perioden: 2–5 (33.07) Milton Nordin (Leon Torneus, Isac Grundberg), 2–6 (33.47) Edvin Höglander (Hugo Engman, Emil Holmgren).

Tredje perioden: 2–7 (49.45) Emil Holmgren (Jonathan Ebbhagen, Melvin Jonsson), 2–8 (56.12) Leon Torneus (Vincent Dahl Franzén, Gabriel Johansson), 3–8 (58.41) Hugo Ulander (Theodor Melander, Andre Hasko), 4–8 (59.39) Viktor Andersson (Wilmer Marklund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

AIK-Hockey Härnösand U18: 1-0-4

Vännäs HC U18: 3-0-2

Nästa match:

AIK-Hockey Härnösand U18: Ånge IK, hemma, 10 december

Vännäs HC U18: Tegs SK Hockey Ungdom, hemma, 9 december