Vännäs HC U18 förlänger segersviten mot ÖSK/Ö-vik U18

Vännäs HC U18 vann med 15–0 mot ÖSK/Ö-vik U18

Vännäs HC U18:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Emil Holmgren avgjorde för Vännäs HC U18

Vännäs HC U18 fortsätter att ha det lätt mot ÖSK/Ö-vik U18 i U18 division 1 norra B fortsättning herr. På måndagen vann Vännäs HC U18 på nytt – den här gången med hela 15–0 (5–0, 9–0, 1–0) hemma i Vännäs Ishall. Det var Vännäs HC U18:s fjärde raka seger mot ÖSK/Ö-vik U18.

Vännäs HC U18 höll nu nollan för fjärde gången den här säsongen.

Segern var Vännäs HC U18:s fjärde på de senaste fem matcherna.

Nälden/Östersund U18 nästa för Vännäs HC U18

Vännäs HC U18 var vassast i första perioden som laget vann klart med 5–0.

Även i andra perioden var det Vännäs HC U18 som var starkast och gick från 5–0 till 14–0 genom två mål av Melvin Jonsson, två mål av Lucas Noren, två mål av Hugo Engman, två mål av Jonathan Ebbhagen och ett mål av Leo Kärman.

Till slut kom också 15–0-målet genom Vincent Dahl Franzén assisterad av Melvin Jonsson efter 19.08 i tredje perioden. Det fastställde slutresultatet till 15–0.

Vincent Dahl Franzén gjorde ett mål för Vännäs HC U18 och sex målgivande passningar, Melvin Jonsson stod för tre mål och två assists, Lucas Noren gjorde tre mål och spelade dessutom fram till två mål, Edvin Höglander gjorde ett mål och spelade dessutom fram till fyra mål, Markus Erlandsson hade fem assists, Hugo Engman gjorde två mål och ett målgivande pass och Jonathan Ebbhagen gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Vännäs HC U18 på fjärde plats och ÖSK/Ö-vik U18 sist, på tionde plats. Ett tapp för ÖSK/Ö-vik U18 som låg på sjätte plats så sent som den 18 januari.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Vännäs Div 1 vunnit.

Vännäs HC U18 tar sig an Nälden/Östersund U18 i nästa match borta lördag 21 februari 15.00. ÖSK/Ö-vik U18 möter AIK-Hockey Härnösand U18 hemma torsdag 19 februari 19.30.

Vännäs HC U18–ÖSK/Ö-vik U18 15–0 (5–0, 9–0, 1–0)

U18 division 1 norra B fortsättning herr, Vännäs Ishall

Första perioden: 1–0 (0.56) Emil Holmgren (Lucas Noren), 2–0 (3.48) Lucas Noren (Vincent Dahl Franzén), 3–0 (5.33) Leon Torneus (Jonathan Ebbhagen, Markus Erlandsson), 4–0 (9.34) Edvin Höglander (Liam Lundqvist, Markus Erlandsson), 5–0 (11.15) Melvin Jonsson (Vincent Dahl Franzén, Lucas Noren).

Andra perioden: 6–0 (20.43) Lucas Noren (Vincent Dahl Franzén), 7–0 (25.16) Melvin Jonsson (Edvin Höglander, Markus Erlandsson), 8–0 (26.59) Lucas Noren (Hugo Engman, Vincent Dahl Franzén), 9–0 (33.32) Melvin Jonsson (Vincent Dahl Franzén, Leon Torneus), 10–0 (35.00) Jonathan Ebbhagen (Edvin Höglander, Markus Erlandsson), 11–0 (35.30) Jonathan Ebbhagen (Markus Erlandsson, Edvin Höglander), 12–0 (35.46) Leo Kärman (Gabriel Johansson, Rasmus Lindgren), 13–0 (36.28) Hugo Engman (Vincent Dahl Franzén, Melvin Jonsson), 14–0 (39.25) Hugo Engman (Edvin Höglander, Nils Lidgren).

Tredje perioden: 15–0 (59.08) Vincent Dahl Franzén (Melvin Jonsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vännäs HC U18: 4-0-1

ÖSK/Ö-vik U18: 0-0-5

Nästa match:

Vännäs HC U18: Näldens IF/Östersunds IK, borta, 21 februari 15.00

ÖSK/Ö-vik U18: AIK-Hockey Härnösand/Kramfors-Alliansen, hemma, 19 februari 19.30