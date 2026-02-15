Vännäs HC U18 avgjorde i tredje perioden mot AIK-Hockey Härnösand U18

Vännäs HC U18 vann med 4–3 mot AIK-Hockey Härnösand U18

Vännäs HC U18:s Vincent Dahl Franzén tvåmålsskytt

Sjätte raka nederlaget för AIK-Hockey Härnösand U18

Vännäs HC U18 segrade hemma mot AIK-Hockey Härnösand U18 i U18 division 1 norra B fortsättning herr. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Vännäs HC U18 fixade en uddamålsseger i sista perioden. Matchen slutade 4–3 (1–1, 1–1, 2–1).

Vincent Dahl Franzén blev matchhjälte med sitt avgörande 4–3-mål 17.23 in i tredje perioden.

I och med detta har AIK-Hockey Härnösand U18 sex förluster i rad.

Vincent Dahl Franzén tvåmålsskytt för Vännäs HC U18

Vincent Dahl Franzén gav Vännäs HC U18 ledningen efter 15.36 efter förarbete från Hugo Engman. AIK-Hockey Härnösand U18 kvitterade till 1–1 efter 16.19 när Theodor Melander fick träff med assist av Erik Öberg och Vladislavs Martukans.

Vännäs HC U18 tog ledningen redan efter efter 1.26 i andra perioden genom Hugo Engman på pass av Leon Bergqvist och Melvin Jonsson. Efter 4.13 i andra perioden nätade Theodor Melander återigen på pass av Fabian Norden och kvitterade för AIK-Hockey Härnösand U18.

Vännäs HC U18 gjorde 3–2 genom William Sandqvist efter 2.33 i tredje perioden.

AIK-Hockey Härnösand U18 kvitterade till 3–3 genom Alfred Sjöholm tidigt i perioden av perioden.

Vännäs HC U18 kunde dock avgöra till 4–3 med 2.37 kvar av matchen genom Vincent Dahl Franzén.

Vännäs HC U18 har tre segrar och två förluster och 18–18 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan AIK-Hockey Härnösand U18 har fem förluster och 14–30 i målskillnad.

I tabellen innebär det här att Vännäs HC U18 nu ligger på fjärde plats i tabellen. AIK-Hockey Härnösand U18 är på nionde plats.

Det här var fjärde mötet mellan Vännäs HC U18 och AIK-Hockey Härnösand U18 den här säsongen. Vännäs Div 1 har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. AIK-Hockey Härnösand/Kramfors-Alliansen vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

Vännäs HC U18 tar sig an ÖSK/Ö-vik U18 i nästa match hemma måndag 16 februari 19.30. AIK-Hockey Härnösand U18 möter ÖSK/Ö-vik U18 borta torsdag 19 februari 19.30.

Vännäs HC U18–AIK-Hockey Härnösand U18 4–3 (1–1, 1–1, 2–1)

U18 division 1 norra B fortsättning herr, Vännäs Ishall

Första perioden: 1–0 (15.36) Vincent Dahl Franzén (Hugo Engman), 1–1 (16.19) Theodor Melander (Erik Öberg, Vladislavs Martukans).

Andra perioden: 2–1 (21.26) Hugo Engman (Leon Bergqvist, Melvin Jonsson), 2–2 (24.13) Theodor Melander (Fabian Norden).

Tredje perioden: 3–2 (42.33) William Sandqvist (Gabriel Johansson, Edvin Höglander), 3–3 (43.18) Alfred Sjöholm (Fabian Norden), 4–3 (57.23) Vincent Dahl Franzén (Milton Nordin, Melvin Jonsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vännäs HC U18: 3-0-2

AIK-Hockey Härnösand U18: 0-1-4

Nästa match:

Vännäs HC U18: ÖSK HK/Örnsköldsvik HF, hemma, 16 februari 19.30

AIK-Hockey Härnösand U18: ÖSK HK/Örnsköldsvik HF, borta, 19 februari 19.30