Vänersborg utklassade Skövde HC – vann med 8–2

Vänersborg vann med 8–2 mot Skövde HC

Vänersborgs åttonde seger för säsongen

Skövde HC nu sjätte, Vänersborg på andra plats

Vänersborg övertygade när laget vann på bortaplan mot Skövde HC i U20 division 1 B syd herr med hela 8–2 (4–0, 2–1, 2–1).

Elliot Genborg bakom Vänersborgs avgörande

Vänersborg stod för fyra raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–4. Vänersborg gjorde två mål i andra perioden och gick från 0–4 till 0–6, målen av Alex Bergström och Lukas Karlsson.

Skövde HC reducerade dock till 1–6 genom Vilmer Staaff Ekman efter 19.15 av perioden. Vänersborg gjorde dock två snabba mål tidigt i tredje perioden och gick från 1–6 till 1–8, målen av Theodor Blomgren och Oliver Wolrath. Det rycket avgjorde matchen.

Vilmer Staaff Ekman reducerade förvisso men närmare än 2–8 kom inte Skövde HC. Vänersborg tog därmed en stabil seger.

Vänersborgs Theodor Blomgren stod för fyra poäng, varav två mål och Alex Bergström gjorde två mål och ett assist.

Skövde HC har två vinster och tre förluster och 19–21 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Vänersborg har tre vinster och två förluster och 24–31 i målskillnad.

Med två omgångar kvar är Skövde HC sist i serien medan Vänersborg är på andra plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Vänersborgs HC vunnit.

Lördag 15 november möter Skövde HC Grästorp borta 14.00 och Vänersborg möter Mariestad borta 12.00.

Skövde HC–Vänersborg 2–8 (0–4, 1–2, 1–2)

U20 division 1 B syd herr, Billingehov

Första perioden: 0–1 (8.18) Theodor Blomgren (Lukas Karlsson), 0–2 (12.27) Alex Bergström (Elliot Genborg, Teodor Ohlsson), 0–3 (17.15) Elliot Genborg (Teodor Ohlsson, Alex Bergström), 0–4 (18.43) Alexander Wallgren (Ludwig Andersson, Carl Arvidsson).

Andra perioden: 0–5 (23.00) Alex Bergström (Alfred Bohman, Theodor Blomgren), 0–6 (37.54) Lukas Karlsson (Theodor Blomgren, William Skoogh), 1–6 (39.15) Vilmer Staaff Ekman (Emil Forsbohl, Leo Dydiszko).

Tredje perioden: 1–7 (45.40) Theodor Blomgren (Ludwig Andersson, Carl Arvidsson), 1–8 (46.05) Oliver Wolrath (Arwid Walsund), 2–8 (55.31) Vilmer Staaff Ekman (Olle Hägg, Emil Forsbohl).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Skövde HC: 2-0-3

Vänersborg: 3-0-2

Nästa match:

Skövde HC: Grästorps IK, borta, 15 november

Vänersborg: Mariestads BoIS HC, borta, 15 november