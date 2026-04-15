Vancouver bröt Los Angeles fina vinstsvit
- Vancouver segrade – 4–3 efter förlängning
- Tredje raka segern för Vancouver
- Edmonton nästa för Vancouver
Los Angeles har spelat bra i NHL. Inför matchen borta mot Vancouver hade laget tagit fem raka segrar. På onsdagen tog det stopp och matchen i Rogers Arena slutade 4–3 efter förlängning. Det var första förlusten sedan den 3 april för Los Angeles.
Vancouver–Los Angeles – mål för mål
Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Los Angeles Kings vunnit.
Vancouver möter Edmonton i nästa match borta fredag 17 april 03.00. Los Angeles möter samma dag Calgary borta.
Vancouver–Los Angeles 4–3
NHL, Rogers Arena
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Vancouver: 3-0-2
Los Angeles: 4-1-0
Nästa match:
Vancouver: Edmonton Oilers, borta, 17 april 03.00
Los Angeles: Calgary Flames, borta, 17 april 03.00
