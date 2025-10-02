Vallentuna vann med 4–3 hemma mot Nyköping

Seger för Vallentuna med 4–3 mot Nyköping

Rune Af Sandberg gjorde två mål för Vallentuna

Vincent Stålenhag avgjorde för Vallentuna

Det blev dramatiskt när Vallentuna vann mot Nyköping i U18 allettan östra herr på torsdagen. Laget vann med 4–3 (3–1, 0–1, 1–1) hemma i Vallentuna Ishall. Vincent Stålenhag blev matchhjälte med sitt avgörande 4–3-mål 17.48 in i tredje perioden.

Det var andra raka segern för Vallentuna, efter 7–4 mot Lidingö Vikings HC U18 i premiären.

Rune Af Sandberg gjorde två mål för Vallentuna

Vallentuna tog kommandot i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 11.55 genom Elton Cegrell och gick upp till 2–0. Nyköping kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Vallentuna dock ryckt åt sig ledningen med 3–1. Nyköping reducerade till 3–2 redan efter efter 1.23 i andra perioden genom Gerkö Lenkey framspelad av Zsombor Kovacs och Zach Rohdin. Nyköping kvitterade också till 3–3 genom Gustav Lindberg i tredje perioden.

Vallentuna kunde dock avgöra till 4–3 med 2.12 kvar av matchen genom Vincent Stålenhag.

Lagen möts på nytt i Stora Hallen den 13 november.

Söndag 5 oktober spelar Vallentuna borta mot Boo 16.30 och Nyköping mot Enköping hemma 10.40 i Stora Hallen.

Vallentuna–Nyköping 4–3 (3–1, 0–1, 1–1)

U18 allettan östra herr, Vallentuna Ishall

Första perioden: 1–0 (11.55) Elton Cegrell (Charlie Bergqvist), 2–0 (16.06) Rune Af Sandberg (Aron Ingves, Elton Cegrell), 2–1 (16.46) Dennis Niklasson (Petter Karlsson), 3–1 (19.41) Rune Af Sandberg.

Andra perioden: 3–2 (21.23) Gerkö Lenkey (Zsombor Kovacs, Zach Rohdin).

Tredje perioden: 3–3 (46.49) Gustav Lindberg, 4–3 (57.48) Vincent Stålenhag (Charlie Bergqvist).

Nästa match:

Vallentuna: Boo HC, borta, 5 oktober

Nyköping: Enköpings SK HK, hemma, 5 oktober