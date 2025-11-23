Vallentuna tog ny seger mot favoritmotståndet

Vallentuna vann med 14–0 mot Wings Arlanda

Elton Cegrell tremålsskytt för Vallentuna

Alvar Nyström matchvinnare för Vallentuna

Vallentuna fortsätter att ha det lätt mot Wings Arlanda i U18 allettan östra herr. På söndagen vann Vallentuna på nytt – den här gången med hela 14–0 (4–0, 5–0, 5–0) borta i Pinbackshallen. Det var Vallentunas sjätte raka seger mot Wings Arlanda.

Vallentuna hade före söndagens bortamatch åtta förluster i rad.

I och med detta har Wings Arlanda 16 förluster i rad.

Vallentuna var starkast i första perioden som laget vann klart med 4–0.

Även i andra perioden var det Vallentuna som dominerade och gick från 0–4 till 0–9 genom mål av Elton Cegrell, Oscar Lohman, Alvin Ferm, Kasper Holmgren och Henry Bremås.

Vallentuna fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 14–0. Målen i sista perioden gjordes av Elton Cegrell, Alvin Alexandersson, Charlie Bergqvist, Viggo Ahlqvist och Alvar Nyström.

Elton Cegrell gjorde tre mål för Vallentuna och ett assist, Charlie Bergqvist stod för fyra poäng, varav två mål, Levi Sjöström hade fyra assists, Alvar Nyström gjorde två mål och spelade fram till två mål och Viggo Ahlqvist gjorde ett mål och två assist.

Wings Arlanda har fem förluster och 7–64 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Vallentuna har en vinst och fyra förluster och 26–22 i målskillnad.

Resultatet innebär att Wings Arlanda ligger kvar på tolfte och sista plats och Vallentuna på tionde plats i tabellen. Vallentuna var sexa i tabellen för 29 dagar sedan, men har tappat sedan dess.

Lagens första möte för säsongen vann Vallentuna Hockey med 6–3.

Nästa gång lagen spelar i serien är torsdag 27 november. Då möter Wings Arlanda Tumba i Ishuset 19.45. Vallentuna tar sig an Enköping hemma 19.40.

Wings Arlanda–Vallentuna 0–14 (0–4, 0–5, 0–5)

U18 allettan östra herr, Pinbackshallen

Första perioden: 0–1 (1.13) Alvar Nyström, 0–2 (11.41) Elton Cegrell (Aron Ingves, Charlie Bergqvist), 0–3 (14.16) Oscar Lohman (Joel Johnsson, Levi Sjöström), 0–4 (19.05) Charlie Bergqvist (Viggo Ahlqvist, Rune Af Sandberg).

Andra perioden: 0–5 (24.26) Elton Cegrell (Charlie Bergqvist, Kasper Holmgren), 0–6 (26.57) Oscar Lohman (Isak Josefsson, Levi Sjöström), 0–7 (28.38) Alvin Ferm (Viggo Ahlqvist, Elton Cegrell), 0–8 (30.36) Kasper Holmgren (Henry Bremås), 0–9 (33.38) Henry Bremås (Elias Talipov, Rune Af Sandberg).

Tredje perioden: 0–10 (45.35) Viggo Ahlqvist (Vincent Stålenhag), 0–11 (47.14) Alvin Alexandersson (Levi Sjöström, Alvar Nyström), 0–12 (52.21) Elton Cegrell, 0–13 (53.36) Alvar Nyström (Aron Ingves), 0–14 (59.31) Charlie Bergqvist (Levi Sjöström, Alvar Nyström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Wings Arlanda: 0-0-5

Vallentuna: 1-0-4

Nästa match:

Wings Arlanda: IFK Tumba IK, borta, 27 november

Vallentuna: Enköpings SK HK, hemma, 27 november