Vallentuna tog klar seger – höll nollan mot Strömsbro

Vallentuna-seger med 5–0 mot Strömsbro

Lukas Aaw matchvinnare för Vallentuna

Andra raka segern för Vallentuna

Fem mål framåt och hållen nolla. Vallentuna tog en klar seger hemma mot Strömsbro i hockeyettan norra. Slutresultatet blev 5–0 (2–0, 0–0, 3–0).

Vallentuna hade inför matchen förlorat de senaste fem mötena mot Strömsbro.

Vallentuna–Strömsbro – mål för mål

Lukas Aaw gjorde 1–0 till Vallentuna efter tolv minuter efter pass från Filip Sundell och Bill Humble. Efter 16.16 ökade också ledningen när laget gjorde 2–0 genom Fredrik Svennas assisterad av Ludwig Andersson.

Andra perioden blev mållös.

Vallentuna fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 5–0. Målen i sista perioden gjordes av Theo Hårdstam, David Segh och Edwin Nordin.

Vallentuna stannar därmed på 19:e plats och Strömsbro på sjunde plats i tabellen.

I nästa omgång har Vallentuna Hudiksvall hemma i Vallentuna Ishall, söndag 8 februari 15.00. Strömsbro spelar hemma mot Lindlöven onsdag 11 februari 19.00.

Vallentuna–Strömsbro 5–0 (2–0, 0–0, 3–0)

Hockeyettan norra, Vallentuna Ishall

Första perioden: 1–0 (12.06) Lukas Aaw (Filip Sundell, Bill Humble), 2–0 (16.16) Fredrik Svennas (Ludwig Andersson).

Tredje perioden: 3–0 (46.02) Edwin Nordin (David Segh), 4–0 (50.31) David Segh (Edwin Nordin, Theo Hårdstam), 5–0 (53.58) Theo Hårdstam (William Hedman, Lucas Lidström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vallentuna: 2-0-3

Strömsbro: 2-1-2

Nästa match:

Vallentuna: Hudiksvalls HC, hemma, 8 februari 15.00

Strömsbro: Lindlövens IF, hemma, 11 februari 19.00