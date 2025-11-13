Vallentuna en lätt match för Nyköping

Nyköping vann med 8–3 mot Vallentuna

Emil Hernkvist avgjorde för Nyköping

Sjätte förlusten i rad för Vallentuna

Det blev en klar seger för Nyköping mot Vallentuna hemma i U18 allettan östra herr. Matchen slutade 8–3 (1–0, 5–3, 2–0). Det var dessutom en skön revansch från senaste mötet, som Vallentuna vann med 4–3.

Resultatet innebär att Vallentuna nu har sex förluster i rad.

Nyköping–Vallentuna – mål för mål

Zach Rohdin gjorde 1–0 till Nyköping efter 18 minuter på pass av Gergo Lenkey. Nyköping övertaget även i andra perioden. Laget inledde målskyttet efter 1.20 genom Zsombor Kovacs och gick upp till 5–0 innan Vallentuna kom tillbaka och reducerade till 5–3.

Innan perioden var över hade Nyköping ryckt åt sig ledningen med 6–3. Nyköping fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 8–3. Målen i sista perioden gjordes av Lucas Hellberg och Zsombor Kovacs.

Nyköpings Zach Rohdin stod för två mål och två assists och Valter Wesley hade tre assists.

Nyköpings nya tabellposition är åttonde plats medan Vallentuna är på tionde plats. Ett tapp för Vallentuna som låg på femte plats så sent som den 22 oktober.

När lagen senast möttes vann Vallentuna Hockey med 4–3.

Söndag 16 november spelar Nyköping borta mot Enköping 16.40 och Vallentuna mot Boo hemma 16.10 i Vallentuna Ishall.

Nyköping–Vallentuna 8–3 (1–0, 5–3, 2–0)

U18 allettan östra herr, Lilla Hallen

Första perioden: 1–0 (18.48) Zach Rohdin (Gergo Lenkey).

Andra perioden: 2–0 (21.20) Zsombor Kovacs (Zach Rohdin, Valter Wesley), 3–0 (24.53) Emil Hernkvist (Petter Karlsson, Gustav Lindberg), 4–0 (29.24) Emil Hernkvist, 5–0 (30.46) Zach Rohdin (Sammy Nilsson, Valter Wesley), 5–1 (35.11) Oscar Lohman (Alvin Alexandersson, Markus Majuri), 5–2 (35.27) Aron Ingves (Rune Af Sandberg, Charlie Bergqvist), 5–3 (35.38) Rune Af Sandberg (Charlie Bergqvist, Elton Cegrell), 6–3 (38.14) Theo Grönqvist (Dennis Niklasson, Isak Wahnström).

Tredje perioden: 7–3 (55.20) Zsombor Kovacs (Valter Wesley, Zach Rohdin), 8–3 (57.30) Lucas Hellberg.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nyköping: 3-0-2

Vallentuna: 0-0-5

Nästa match:

Nyköping: Enköpings SK HK, borta, 16 november

Vallentuna: Boo HC, hemma, 16 november