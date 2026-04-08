Valerij Nitjusjkin tvåmålsskytt när Colorado vann mot St Louis

Colorado segrade – 3–1 mot St Louis

Valerij Nitjusjkin tvåmålsskytt för Colorado

Martin Necas avgjorde för Colorado

Colorado vann mot St Louis på bortaplan i onsdagens match i NHL. 1–3 (0–2, 1–1, 0–0) slutade matchen.

Därmed har Colorado sex raka segrar på bortaplan.

Valerij Nitjusjkin med två mål för Colorado

Valerij Nitjusjkin gav Colorado ledningen efter 16 minuters spel efter pass från Devon Toews och Sam Malinski. Efter 19.32 gjorde också laget 0–2 när Martin Necas fick träff på pass av Nathan MacKinnon och Artturi Lehkonen.

Efter 1.40 i andra perioden slog Valerij Nitjusjkin till återigen framspelad av Brock Nelson och gjorde 0–3. St Louis Robert Thomas gjorde 1–3 efter 15.38 på pass av Theo Lindstein och Jimmy Snuggerud.

I tredje perioden höll Colorado i sin 3–1-ledning och vann.

St Louis har två vinster och tre förluster och 15–14 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Colorado har tre vinster och två förluster och 22–14 i målskillnad.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

I nästa match, fredag 10 april möter St Louis Winnipeg hemma i Enterprise Center 02.00 medan Colorado spelar hemma mot Calgary 03.00.

St Louis–Colorado 1–3 (0–2, 1–1, 0–0)

NHL, Enterprise Center

Första perioden: 0–1 (16.11) Valerij Nitjusjkin (Devon Toews, Sam Malinski), 0–2 (19.32) Martin Necas (Nathan MacKinnon, Artturi Lehkonen).

Andra perioden: 0–3 (21.40) Valerij Nitjusjkin (Brock Nelson), 1–3 (35.38) Robert Thomas (Theo Lindstein, Jimmy Snuggerud).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

St Louis: 2-1-2

Colorado: 3-0-2

Nästa match:

St Louis: Winnipeg Jets, hemma, 10 april 02.00

Colorado: Calgary Flames, hemma, 10 april 03.00