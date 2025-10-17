Valeri Nichushkin i form när Colorado vann mot Columbus

Colorado segrade – 4–1 mot Columbus

Colorados fjärde seger på de senaste fem matcherna

Colorados Valeri Nichushkin tvåmålsskytt

Bortalaget Colorado vann mot Columbus i NHL. 1–4 (0–0, 1–3, 0–1) slutade fredagens match.

Segern var Colorados fjärde på de senaste fem matcherna.

Brock Nelson bakom Colorados avgörande

Den första perioden slutade 0–0. Columbus gjorde 1–0 genom Ivan Provorov efter 1.42 i andra perioden.

Colorado gjorde dock tre raka mål och gick från underläge 1–0 till ledning med 1–3. Laget punkterade matchen med ett 1–4-mål med 1.59 kvar att spela återigen genom Valeri Nichushkin framspelad av Gabriel Landeskog och Cale Makar.

När lagen senast möttes blev det seger för Colorado med 7–3.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 10 januari i Ball Arena.

I nästa match, söndag 19 oktober möter Columbus Tampa Bay hemma i Nationwide Arena 01.00 medan Colorado spelar hemma mot Boston 03.00.

Columbus–Colorado 1–4 (0–0, 1–3, 0–1)

NHL, Nationwide Arena

Andra perioden: 1–0 (21.42) Ivan Provorov (Kirill Martjenko), 1–1 (30.39) Cale Makar (Martin Necas, Artturi Lehkonen), 1–2 (31.48) Brock Nelson (Brent Burns, Josh Manson), 1–3 (39.59) Valeri Nichushkin (Sam Malinski, Victor Olofsson).

Tredje perioden: 1–4 (58.01) Valeri Nichushkin (Gabriel Landeskog, Cale Makar).

Nästa match:

Columbus: Tampa Bay Lightning, hemma, 19 oktober

Colorado: Boston Bruins, hemma, 19 oktober