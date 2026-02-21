Valbo J20 utklassade Strömsbro – vann med 9–2

Valbo J20 segrade – 9–2 mot Strömsbro

Valbo J20:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Filip Hultgren gjorde tre mål för Valbo J20

Valbo J20 övertygade när laget vann på bortaplan mot Strömsbro i U20 region väst herr med hela 9–2 (3–0, 3–1, 3–1). Det var dessutom en skön revansch från senaste mötet, som Strömsbro vann med 5–6.

Segern var Valbo J20:s fjärde på de senaste fem matcherna.

Benjamin Wettervik bakom Valbo J20:s seger

I första perioden var det Valbo J20 som spelade bäst. Laget vann perioden klart med 3–0.

Även i andra perioden var det bortalaget som var starkast. Laget vann perioden med 1–3 och ställningen efter två perioder var 1–6.

Strömsbro reducerade dock till 2–6 genom Jesper Lindberg tidigt i tredje perioden av perioden.

Valbo J20 stod därefter för tre raka mål i när laget gick från 2–6 till 2–9. Valbo J20 tog därmed en klar seger.

Benjamin Wettervik gjorde två mål för Valbo J20 och ett assist, Filip Hultgren gjorde tre mål, Emil Hedin hade tre assists och Max Hiltunen stod för tre poäng, varav ett mål.

Med en omgång kvar är Strömsbro på tredje plats i tabellen medan Valbo J20 är på sjätte plats.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Strömsbro IF vunnit.

Lördag 28 februari 12.00 spelar Strömsbro borta mot Borlänge i sista omgången. Valbo J20 möter BIK Karlskoga J20 hemma i NickBack Arena fredag 27 februari 19.00.

Strömsbro–Valbo J20 2–9 (0–3, 1–3, 1–3)

U20 region väst herr, Testebo Arena

Första perioden: 0–1 (12.11) Filip Hultgren, 0–2 (13.00) Filip Hultgren (Max Hiltunen, Emil Hedin), 0–3 (15.41) Benjamin Wettervik (Carl Öhman, Emil Hedin).

Andra perioden: 0–4 (24.36) Max Hiltunen (Noel Öberg, Hannes Tupakka), 0–5 (27.17) Filip Hultgren, 0–6 (28.17) Benjamin Wettervik (Emil Hedin), 1–6 (32.36) Egon Ericsson (Axel Kjerrman, Filip Jaxgård).

Tredje perioden: 2–6 (42.42) Jesper Lindberg (Wilmer Björk Eriksson, Zacharias Jandrén), 2–7 (45.43) Hebbe Englund (Elias Malmberg, Elias Östlin), 2–8 (52.31) Ludvig Basth (Benjamin Wettervik), 2–9 (57.27) Vidar Horst (Max Hiltunen, Olle Bjälkefors).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Strömsbro: 3-0-2

Valbo J20: 4-0-1

Nästa match:

Strömsbro: Borlänge HF, borta, 28 februari 12.00

Valbo J20: BIK Karlskoga, hemma, 27 februari 19.00