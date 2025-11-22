Valbo J20 tog ny seger mot favoritmotståndet

Valbo J20 segrade – 8–5 mot Malung

Filip Hultgren med tre mål för Valbo J20

Anton Hedlund matchvinnare för Valbo J20

Malung är lite av ett drömmotstånd för Valbo J20. På lördagen vann Valbo J20 på nytt – den här gången hemma i NickBack Arena. Matchen i U20 region väst herr slutade hela 8–5 (1–0, 4–3, 3–2). Det var Valbo J20:s fjärde raka seger mot Malung.

Filip Hultgren tremålsskytt för Valbo J20

Filip Hultgren gav Valbo J20 ledningen efter 11.13 med assist av Dante Hjalmarsson och Benjamin Wettervik.

Även i andra perioden var det hemmalaget som var starkast. Laget vann perioden med 4–3 och ställningen efter två perioder var 5–3.

Valbo J20 vann också tredje perioden 3–2 och ställningen efter tre perioder var 8–5.

Valbo J20:s Filip Hultgren stod för tre mål och ett assist och Elias Östlin gjorde två mål och ett målgivande pass.

Valbo J20 har tre segrar och två förluster och 34–24 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Malung har en vinst och fyra förluster och 24–24 i målskillnad.

För tabellens utseende betyder det här att Valbo J20 ligger på sjätte plats medan Malung har sjundeplatsen.

När lagen möttes senast vann Valbo HC med 5–2.

Valbo J20 tar sig an Grums i nästa match borta lördag 29 november 13.00. Malung möter BIK Karlskoga J20 hemma tisdag 25 november 19.00.

Valbo J20–Malung 8–5 (1–0, 4–3, 3–2)

U20 region väst herr, NickBack Arena

Första perioden: 1–0 (11.13) Filip Hultgren (Dante Hjalmarsson, Benjamin Wettervik).

Andra perioden: 1–1 (20.33) Viktor Nylén (Ludvig Eljas), 2–1 (20.54) Filip Hultgren, 2–2 (22.15) Gustav Björnström (Linus Pelsholen), 3–2 (28.19) Elias Östlin (Hannes Tupakka, Olle Bjälkefors), 4–2 (28.43) Olle Bjälkefors (Tim Schilling, Hannes Tupakka), 4–3 (32.41) Samuel Frisk Wesström (Ludvig Eljas, Arvid Nilsson), 5–3 (36.51) Filip Hultgren (Elias Östlin).

Tredje perioden: 6–3 (40.10) Anton Hedlund, 7–3 (47.17) Elias Östlin (Benjamin Wettervik, Filip Hultgren), 8–3 (53.48) Elias Malmberg (Anton Hedlund, Oscar Berggren), 8–4 (54.44) Arvid Nilsson (Samuel Frisk Wesström, Viktor Nylén), 8–5 (55.17) Rasmus Gustafsson (Tage Björnsson, Måns Gyllensten).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Valbo J20: 3-1-1

Malung: 1-1-3

Nästa match:

Valbo J20: Grums IK Hockey, borta, 29 november

Malung: BIK Karlskoga, hemma, 25 november