Valbo J20 tog hem segern mot Kumla

Valbo J20 segrade – 7–4 mot Kumla

Valbo J20:s femte seger på de senaste sex matcherna

Emil Hedin gjorde två mål för Valbo J20

Valbo J20 vann med 7–4 i U20-kvalserien regional väst herr borta mot Kumla på lördagen.

Segern var Valbo J20:s femte på de senaste sex matcherna.

Max Hiltunen gjorde matchvinnande målet

Valbo J20 hade övertaget i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 2.34 genom Mateus Jonsson och gick upp till 0–2. Kumla kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Valbo J20 dock ryckt åt sig ledningen med 1–5.

I andra perioden var det i stället Kumla som hade övertaget. Laget vann perioden med 3–2 och ställningen efter två perioder var 4–7.

I tredje perioden höll Valbo J20 i sin 7–4-ledning och vann.

Valbo J20:s Benjamin Wettervik stod för fyra poäng, varav ett mål, Felix Pettersson gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål och Emil Hedin gjorde två mål och ett assist. Maximus Jonsson gjorde ett mål och totalt tre poäng för Kumla.

Resultaten i sista omgången betyder att Kumla slutar på fjärde plats i tabellen och Valbo J20 på första plats.

Kumla–Valbo J20 4–7 (1–5, 3–2, 0–0)

U20-kvalserien regional väst herr

Första perioden: 0–1 (2.34) Mateus Jonsson (Ludvig Fougman, Hannes Tupakka), 0–2 (4.50) Felix Pettersson (Max Olsson, Benjamin Wettervik), 1–2 (11.13) Maximus Jonsson, 1–3 (11.52) Loke Berg (Felix Pettersson), 1–4 (15.36) Benjamin Wettervik (Emil Hedin, Max Hiltunen), 1–5 (18.11) Max Hiltunen (Max Olsson, Benjamin Wettervik).

Andra perioden: 1–6 (24.14) Emil Hedin (Benjamin Wettervik, Felix Pettersson), 2–6 (34.16) Charlie Klemetz (Maximus Jonsson), 2–7 (34.27) Emil Hedin (Dante Hjalmarsson), 3–7 (37.24) William Harrysson (Charlie Klemetz, Maximus Jonsson), 4–7 (39.42) Isak Larsson (Wilhelm Log, Liam Borehed).

Slutresultat i serien: Kumla–Valbo J20 1–5