Valbo J20 avgjorde med fem mål i tredje perioden

Valbo J20 segrade – 6–1 mot Hudiksvall

Tim Schilling matchvinnare för Valbo J20

Andra raka segern för Valbo J20

I två perioder hängde bortalaget Hudiksvall hyggligt med i matchen mot Valbo J20. Men Valbo J20 öste på rejält i tredje perioden. Till slut blev det hela 6–1 (1–0, 0–0, 5–1) i matchen i U20 region väst herr.

Valbo J20–Hudiksvall – mål för mål

Valbo J20 tog ledningen efter 19.28 genom Lukas Albertsson assisterad av Anton Hedlund och Carl Öhman.

Andra perioden blev mållös.

Valbo J20 hade övertaget i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 3.20 genom Tim Schilling och gick upp till 4–0 innan Hudiksvall svarade.

Slutresultatet blev 6–1 i Valbo J20:s favör.

Det här betyder att Valbo J20 ligger kvar på sjätte plats i tabellen och Hudiksvall sist, på åttonde plats.

Det här var fjärde mötet mellan Valbo J20 och Hudiksvall den här säsongen. Valbo HC har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. Hudiksvalls HC vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

I nästa match, lördag 14 februari möter Valbo J20 Borlänge hemma i NickBack Arena 14.00 medan Hudiksvall spelar borta mot Grums 13.00.

Valbo J20–Hudiksvall 6–1 (1–0, 0–0, 5–1)

U20 region väst herr, NickBack Arena

Första perioden: 1–0 (19.28) Lukas Albertsson (Anton Hedlund, Carl Öhman).

Tredje perioden: 2–0 (43.20) Tim Schilling (Carl Öhman, Hannes Tupakka), 3–0 (44.23) Oscar Berggren (Alfred Elfsberg, Lukas Albertsson), 4–0 (47.26) Noel Öberg (Tim Schilling), 4–1 (50.01) Anton Genberg (Simon Carlqvist, Elliot Östman), 5–1 (54.48) Max Hiltunen (Elias Östlin, Elias Malmberg), 6–1 (57.48) Elias Malmberg (Elias Östlin, Hebbe Englund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Valbo J20: 2-0-3

Hudiksvall: 0-1-4

Nästa match:

Valbo J20: Borlänge HF, hemma, 14 februari 14.00

Hudiksvall: Grums IK Hockey, borta, 14 februari 13.00