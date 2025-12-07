Valbo J18 vann mot Strömsbro i U18 regional väst fortsättning herr

Valbo J18-seger med 4–1 mot Strömsbro

Alfred Lenning avgjorde för Valbo J18

Melvin Bengtsson ende målskytt för Strömsbro

Valbo J18 vann matchen på hemmaplan mot Strömsbro i U18 regional väst fortsättning herr på söndagen. 4–1 (0–0, 3–1, 1–0) slutade matchen.

Valbo J18–Strömsbro – mål för mål

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

Valbo J18 gjorde 1–0 genom Mateus Jonsson efter 15.51 i andra perioden.

Strömsbro kvitterade till 1–1 genom Melvin Bengtsson med 1.41 kvar att spela av perioden.

Valbo J18 gjorde dock två snabba mål och gick från 1–1 till 3–1, målen av Alfred Lenning och Joakim Lindberg.

Lukas Albertsson stod för målet när laget punkterade matchen med ett 4–1-mål med 1.03 kvar att spela.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Valbo J18–Strömsbro 4–1 (0–0, 3–1, 1–0)

U18 regional väst fortsättning herr, NickBack Arena

Andra perioden: 1–0 (35.51) Mateus Jonsson (Neo Rask, Felix Pettersson), 1–1 (38.19) Melvin Bengtsson, 2–1 (38.44) Alfred Lenning (Viggo Rajala-Fundell), 3–1 (39.52) Joakim Lindberg (Max Olsson, Douglas Jönsson).

Tredje perioden: 4–1 (58.57) Lukas Albertsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Valbo J18: 3-0-2

Strömsbro: 2-1-2