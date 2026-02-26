Valbo J18 utklassade Malung – vann med 10–1

Valbo J18 segrade – 10–1 mot Malung

Valbo J18:s femte seger på de senaste sex matcherna

Max Olsson avgjorde för Valbo J18

Valbo J18 övertygade när laget vann på hemmaplan mot Malung i U18 regional väst fortsättning vår herr med hela 10–1 (3–0, 4–1, 3–0).

Segern var Valbo J18:s femte på de senaste sex matcherna.

Valbo J18–Malung – mål för mål

Valbo J18 var vassast i första perioden som laget vann klart med 3–0.

Hemmalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 4–1 och ställningen efter två perioder var 7–1.

Valbo J18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 10–1. Målen i sista perioden gjordes av Milo Mcguinness, som gjorde två mål, och Joakim Lindberg.

Milo Mcguinness gjorde två mål för Valbo J18 och två målgivande passningar, Lukas Albertsson hade fyra assists, Vigge Öhlander stod för tre mål och ett assist, Joakim Lindberg gjorde tre mål och spelade dessutom fram till ett mål, Max Olsson gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål, Mateus Jonsson hade tre assists och Ludvig Fougman hade tre assists.

Med tre omgångar kvar är Valbo J18 på tredje plats i tabellen medan Malung är på sjunde plats.

När lagen möttes senast vann Valbo med 9–4.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 1 mars. Då möter Valbo J18 Kils AIK J18 i Sannerudshallen 12.40. Malung tar sig an Hudiksvall borta 11.40.

Valbo J18–Malung 10–1 (3–0, 4–1, 3–0)

U18 regional väst fortsättning vår herr, NickBack Arena

Första perioden: 1–0 (0.43) Joakim Lindberg (Mateus Jonsson, Max Olsson), 2–0 (11.33) Max Olsson (Kasper Grahn, Benjamin Skogsberg Olsson), 3–0 (16.57) Vigge Öhlander (Ludvig Fougman, Lukas Albertsson).

Andra perioden: 4–0 (20.58) Vigge Öhlander (Milo Mcguinness, Joakim Lindberg), 5–0 (22.59) Hjalmar Dahlgren (Adam Hugosson, Ludvig Fougman), 6–0 (26.29) Vigge Öhlander (Milo Mcguinness, Lukas Albertsson), 7–0 (32.17) Joakim Lindberg (Ludvig Fougman, Mateus Jonsson), 7–1 (39.50) Ville Eriksson (Noah Bollner, Vidar Wigander).

Tredje perioden: 8–1 (49.57) Milo Mcguinness (Lukas Albertsson, Vigge Öhlander), 9–1 (53.58) Milo Mcguinness (Felix Pettersson, Lukas Albertsson), 10–1 (54.24) Joakim Lindberg (Mateus Jonsson, Max Olsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Valbo J18: 4-0-1

Malung: 2-0-3

Nästa match:

Valbo J18: Kils AIK, borta, 1 mars 12.40

Malung: Hudiksvalls HC, borta, 1 mars 11.40