Valbo J18 utklassade Lindlöven J18 – vann med 10–4

Valbo J18 vann med 10–4 mot Lindlöven J18

Alfred Lenning med tre mål för Valbo J18

Vigge Öhlander matchvinnare för Valbo J18

Valbo J18 övertygade när laget vann på hemmaplan mot Lindlöven J18 i U18 regional väst fortsättning herr med hela 10–4 (2–0, 3–3, 5–1).

Valbo J18:s Alfred Lenning tremålsskytt

Valbo J18 dominerade i första perioden. Laget vann perioden med 2–0.

Andra perioden slutade 3–3 och ställningen efter två perioder var 5–3.

Valbo J18 tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 1.57 genom Vigge Öhlander och gick upp till 9–3 innan Lindlöven J18 svarade.

Till slut blev det 10–4 till Valbo J18.

Valbo J18:s Vigge Öhlander stod för två mål och tre assists, Joakim Lindberg gjorde två mål och spelade dessutom fram till två mål, Mateus Jonsson hade fyra assists, Max Olsson hade tre assists, Douglas Jönsson gjorde ett mål och två målgivande passningar, Kasper Grahn gjorde två mål och ett målgivande pass och Alfred Lenning gjorde tre mål. Lucas Sjöö gjorde ett mål och spelade fram till två mål för Lindlöven J18.

Senaste mötet lagen emellan slutade med seger för Valbo J18 med 10–3.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 23 november i Lindehov.

Lindlöven J18 möter Grums hemma torsdag 30 oktober 19.30.

Valbo J18–Lindlöven J18 10–4 (2–0, 3–3, 5–1)

U18 regional väst fortsättning herr, NickBack Arena

Första perioden: 1–0 (9.01) Kasper Grahn (Mateus Jonsson, Vigge Öhlander), 2–0 (18.47) Alfred Lenning (Mateus Jonsson, Nils Abrahamsson).

Andra perioden: 2–1 (20.30) Lucas Sjöö (Iago Vidan Chomchey, Melvin Lotzner), 2–2 (29.00) Loke Österlund (Lucas Sjöö, Lorenzo Karlefäldt), 3–2 (30.18) Douglas Jönsson (Max Olsson, Joakim Lindberg), 4–2 (33.26) Kasper Grahn (Mateus Jonsson, Hjalmar Dahlgren), 5–2 (34.32) Vigge Öhlander (Joakim Lindberg, Viggo Ekström), 5–3 (35.41) Iago Vidan Chomchey (Lucas Sjöö).

Tredje perioden: 6–3 (41.57) Vigge Öhlander (Kasper Grahn, Mateus Jonsson), 7–3 (45.47) Alfred Lenning (Vigge Öhlander, Milo Mcguinness), 8–3 (46.23) Joakim Lindberg (Douglas Jönsson, Max Olsson), 9–3 (48.05) Alfred Lenning (Vigge Öhlander, Milo Mcguinness), 9–4 (55.32) Mio Eriksson, 10–4 (55.40) Joakim Lindberg (Douglas Jönsson, Max Olsson).

Nästa match:

Valbo J18: Borlänge HF, borta, 30 oktober

Lindlöven J18: Grums IK, hemma, 30 oktober