Valbo J18 utklassade Lindlöven J18 – seger med 10–3

Valbo J18 vann med 10–3 mot Lindlöven J18

Lukas Albertsson matchvinnare för Valbo J18

Lindlöven J18:s åttonde raka förlust

Valbo J18 spelade riktigt bra när laget vann på bortaplan mot Lindlöven J18 i U18 regional väst herr med hela 10–3 (3–2, 4–1, 3–0).

Därmed slutade sviten vid fyra förluster i rad för Valbo J18.

I och med detta har Lindlöven J18 åtta förluster i rad.

Lindlöven J18–Valbo J18 – mål för mål

Valbo J18 var starkast i första perioden som laget vann med 3–2.

Bortalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 1–4 och ställningen efter två perioder var 3–7.

Valbo J18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 10–3. Målen i sista perioden gjordes av Max Olsson, Lukas Albertsson och Benjamin Skogsberg Olsson.

Douglas Jönsson gjorde ett mål för Valbo J18 och fyra assist, Max Olsson stod för fyra poäng, varav två mål, Benjamin Skogsberg Olsson gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål och Felix Pettersson gjorde ett mål och två assist.

Med en omgång kvar är Lindlöven J18 på elfte plats i tabellen medan Valbo J18 är på åttonde plats. Ett tapp för Lindlöven J18 som låg på sjunde plats så sent som den 20 september.

Lindlöven J18 tar sig an VIK Hockey U18 i nästa match borta söndag 19 oktober 16.00. Valbo J18 möter samma dag 13.30 Grums hemma.

Lindlöven J18–Valbo J18 3–10 (2–3, 1–4, 0–3)

U18 regional väst herr, Lindehov

Första perioden: 0–1 (7.39) Max Olsson (Ludvig Fougman, Douglas Jönsson), 1–1 (16.45) Lorenzo Karlefäldt (Nils Hagsten, Melvin Lotzner), 1–2 (18.04) Felix Pettersson (Joakim Lindberg, Douglas Jönsson), 1–3 (18.13) Ludvig Fougman, 2–3 (19.59) Lucas Sjöö (Iago Vidan Chomchey).

Andra perioden: 3–3 (20.54) Melvin Lotzner (Sixten Manfredsson, Loke Österlund), 3–4 (21.21) Lukas Albertsson (Douglas Jönsson, Benjamin Skogsberg Olsson), 3–5 (22.19) Albin Andersson (Adam Hugosson, Alfred Lenning), 3–6 (22.57) Douglas Jönsson (Joakim Lindberg, Max Olsson), 3–7 (28.51) Alfred Lenning (Benjamin Skogsberg Olsson).

Tredje perioden: 3–8 (42.27) Max Olsson (Felix Pettersson, Hjalmar Dahlgren), 3–9 (45.38) Benjamin Skogsberg Olsson (Felix Pettersson, Max Olsson), 3–10 (46.41) Lukas Albertsson (Mateus Jonsson, Douglas Jönsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Lindlöven J18: 0-0-5

Valbo J18: 1-0-4

Nästa match:

Lindlöven J18: VIK Västerås HK, borta, 19 oktober

Valbo J18: Grums IK, hemma, 19 oktober