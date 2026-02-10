Valbo J18 förlänger segersviten mot Lindlöven J18

Valbo J18 vann med 7–3 mot Lindlöven J18

Valbo J18:s femte seger på de senaste sex matcherna

Vigge Öhlander matchvinnare för Valbo J18

Tre raka segrar hade Valbo J18 mot just Lindlöven J18 i U18 regional väst fortsättning vår herr inför tisdagens match. Och på tisdagen segrade Valbo J18 på nytt – den här gången med 7–3 (3–1, 2–2, 2–0) hemma i NickBack Arena.

Segern var Valbo J18:s femte på de senaste sex matcherna, och fjärde hemmasegern i rad.

Valbo J18–Lindlöven J18 – mål för mål

Valbo J18 stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 9.09 i början av perioden.

Lindlöven J18 reducerade dock till 3–1 genom Lorenzo Karlefäldt efter 12.53.

Lindlöven J18 gjorde 3–2 genom Kim Svantesson efter 8.40 av matchen.

Valbo J18 gjorde 4–2 genom Vigge Öhlander efter 15.04 i andra perioden och tog ett rejält grepp om matchen.

Lindlöven J18 gjorde 4–3 genom Iago Vidan Chomchey med 3.17 kvar att spela av perioden.

Valbo J18 utökade ledningen igen genom Kasper Grahn som gjorde sitt andra mål efter 17.00.

31 sekunder in i tredje perioden fick Max Olsson utdelning på pass av Joakim Lindberg och Mateus Jonsson och ökade ledningen. Efter 8.26 slog Max Olsson till på nytt framspelad av Kasper Grahn och Lukas Albertsson och ökade ledningen för Valbo J18. 7–3-målet blev matchens sista.

Valbo J18:s Max Olsson stod för två mål och tre assists, Lukas Albertsson hade tre assists och Kasper Grahn gjorde två mål och ett målgivande pass.

För tabellens utseende betyder det här att Valbo J18 ligger på tredje plats medan Lindlöven J18 har fjärdeplatsen.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Valbo HC vunnit.

Nästa motstånd för Valbo J18 är Hudiksvall. Lindlöven J18 tar sig an BIK Karlskoga borta. Båda matcherna spelas torsdag 12 februari 19.00.

Valbo J18–Lindlöven J18 7–3 (3–1, 2–2, 2–0)

U18 regional väst fortsättning vår herr, NickBack Arena

Första perioden: 1–0 (0.43) Mateus Jonsson (Max Olsson, Joakim Lindberg), 2–0 (4.54) Milo Mcguinness (Lukas Albertsson, Hjalmar Dahlgren), 3–0 (9.52) Kasper Grahn (Max Olsson, Vigge Öhlander), 3–1 (12.53) Lorenzo Karlefäldt (Loke Österlund, Sixten Manfredsson).

Andra perioden: 3–2 (28.40) Kim Svantesson (Liam Ejdre, Wiggo Lindberg), 4–2 (35.04) Vigge Öhlander (Lukas Albertsson, Nils Abrahamsson), 4–3 (36.43) Iago Vidan Chomchey, 5–3 (37.00) Kasper Grahn (Max Olsson).

Tredje perioden: 6–3 (40.31) Max Olsson (Joakim Lindberg, Mateus Jonsson), 7–3 (48.26) Max Olsson (Kasper Grahn, Lukas Albertsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Valbo J18: 4-0-1

Lindlöven J18: 4-0-1

Nästa match:

Valbo J18: Hudiksvalls HC, hemma, 12 februari 19.00

Lindlöven J18: BIK Karlskoga, borta, 12 februari 19.00