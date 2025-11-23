Valbo J18 bröt förlustsviten – vann mot Lindlöven J18

Valbo J18 vann med 4–3 mot Lindlöven J18

Douglas Jönsson med två mål för Valbo J18

Lindlöven J18 nu sjätte, Valbo J18 på tredje plats

Efter fyra förluster i rad för Valbo J18 i U18 regional väst fortsättning herr kom en ljusning. Borta mot Lindlöven J18 kom det efterlängtade trendbrottet. Matchen i Lindehov slutade 3–4 (2–2, 1–0, 0–2).

Douglas Jönsson tvåmålsskytt för Valbo J18

Valbo J18 tog ledningen i början av första perioden genom Lukas Albertsson.

Lorenzo Karlefäldt såg till att Lindlöven J18 vände till ledning med 2–1 med två raka mål.

Valbo J18 kvitterade till 2–2 genom Douglas Jönsson.

Efter 16.25 i andra perioden slog William Stenius till på pass av Kim Svantesson och gav Lindlöven J18 ledningen.

Max Olsson kvitterade för Valbo J18 tidigt i tredje perioden efter förarbete från Mateus Jonsson och Albin Andersson.

Laget tog ledningen redan efter efter 1.51 i tredje perioden på nytt genom Douglas Jönsson. 3–4-målet blev matchens sista.

Valbo J18:s nya tabellposition är tredje plats medan Lindlöven J18 är på sjätte och sista plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Valbo HC vunnit.

I nästa match möter Lindlöven J18 Grums borta och Valbo J18 möter Borlänge hemma. Båda matcherna spelas torsdag 27 november 19.00.

Lindlöven J18–Valbo J18 3–4 (2–2, 1–0, 0–2)

U18 regional väst fortsättning herr, Lindehov

Första perioden: 0–1 (0.10) Lukas Albertsson (Milo Mcguinness, Felix Pettersson), 1–1 (4.55) Lorenzo Karlefäldt (Kim Svantesson, Theodor Öfverström), 2–1 (10.15) Lorenzo Karlefäldt (William Stenius, Liam Ejdre), 2–2 (14.11) Douglas Jönsson (Vigge Öhlander).

Andra perioden: 3–2 (36.25) William Stenius (Kim Svantesson).

Tredje perioden: 3–3 (40.53) Max Olsson (Mateus Jonsson, Albin Andersson), 3–4 (41.51) Douglas Jönsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Lindlöven J18: 1-0-4

Valbo J18: 1-3-1

Nästa match:

Lindlöven J18: Grums IK, borta, 27 november

Valbo J18: Borlänge HF, hemma, 27 november