Valbo HC 2 utklassade Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne – vann med 9–1

Valbo HC 2 vann med 9–1 mot Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne

Vincent Åhrman med fem mål för Valbo HC 2

Tredje förlusten i följd för Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne

Valbo HC 2 övertygade när laget vann på hemmaplan mot Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne i U18 Div 1 västra A herr med hela 9–1 (4–0, 1–0, 4–1).

Valbo HC 2:s Vincent Åhrman var matchens utropstecken och stod för hela fem mål.

Valbo HC 2:s Vincent Åhrman femmålsskytt

Valbo HC 2 stod för fyra raka mål i första perioden när laget gick upp till till 4–0. Efter 7.46 i andra perioden slog Casper Westlin till framspelad av Kalle Engström och gjorde 5–0. Valbo HC 2 hade övertaget i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 4.22 genom Vincent Åhrman och gick upp till 7–0 innan Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne svarade.

Slutresultatet blev 9–1 i Valbo HC 2:s favör.

För hemmalaget betyder resultatet femte plats i tabellen. Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne är på sjunde plats.

Den 27 november möts lagen återigen, då i Internetport Arena.

Söndag 19 oktober 16.00 spelar Valbo HC 2 borta mot Bollnäs/Alfta U18. Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne möter Bollnäs/Alfta U18 hemma i Internetport Arena torsdag 23 oktober 19.00.

Valbo HC 2–Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne 9–1 (4–0, 1–0, 4–1)

U18 Div 1 västra A herr, NickBack Arena

Första perioden: 1–0 (2.53) Vincent Åhrman, 2–0 (11.09) Vincent Åhrman (Casper Westlin), 3–0 (14.14) Vincent Åhrman (Casper Westlin), 4–0 (15.57) Hugo Hedberg (Adam Ögren).

Andra perioden: 5–0 (27.46) Casper Westlin (Kalle Engström).

Tredje perioden: 6–0 (44.22) Vincent Åhrman (Alex Rosell), 7–0 (47.52) Oskar Sundström, 7–1 (51.36) Olle Parlén, 8–1 (56.18) Hugo Hedberg (Casper Westlin, Ture Forsberg), 9–1 (56.26) Vincent Åhrman.

Valbo HC 2: Bollnäs IS/Alfta GIF, borta, 19 oktober

Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne: Bollnäs IS/Alfta GIF, hemma, 23 oktober