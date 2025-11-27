Valbo HC 2 utklassade Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne – vann med 8–2

Valbo HC 2 segrade – 8–2 mot Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne

Oskar Sundström gjorde tre mål för Valbo HC 2

Andra raka segern för Valbo HC 2

Valbo HC 2 övertygade när laget vann på bortaplan mot Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne i U18 Div 1 västra A herr med hela 8–2 (2–0, 4–0, 2–2).

Resultatet innebär att Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne nu har sex förluster i rad.

Oskar Sundström tremålsskytt för Valbo HC 2

Valbo HC 2 tog ledningen efter 11.06 genom Oskar Sundström efter pass från Edvin Myrman.

Laget gjorde 0–2 alldeles i slutsekunderna av första perioden återigen på nytt genom Oskar Sundström på passning från Adam Ögren och Joel Thyr.

Även i andra perioden var Valbo HC 2 starkast och gick från 0–2 till 0–6 genom mål av Oskar Sundström, Casper Westlin, Noa Göterfors och Sixten Kjellin.

Valbo HC 2 startade också tredje perioden bäst. Laget gick upp till en 0–7-ledning. Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne gjorde därefter 1–7.

Därefter var det dock Valbo HC 2 som avgjorde. Laget gjorde 1–8 med fem minuter kvar att spela genom Vincent Åhrman på pass av Casper Westlin och Edvin Myrman. Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne hann få in en reducering till och slutresultatet blev 2–8.

Valbo HC 2:s Edvin Myrman hade tre assists och Oskar Sundström gjorde tre mål.

Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne har fem förluster och 8–45 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Valbo HC 2 har tre vinster och två förluster och 14–10 i målskillnad.

Det här betyder att Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne är kvar på sjunde plats och Valbo HC 2 stannar på femte plats, i serien.

Lagens första möte för säsongen vann Valbo HC:2 med 9–1.

I nästa omgång har Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne Bollnäs/Alfta U18 borta i Bollnäs Ishall, torsdag 4 december 19.30. Valbo HC 2 spelar hemma mot Bollnäs/Alfta U18 söndag 30 november 16.30.

Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne–Valbo HC 2 2–8 (0–2, 0–4, 2–2)

U18 Div 1 västra A herr, Internetport Arena

Första perioden: 0–1 (11.06) Oskar Sundström (Edvin Myrman), 0–2 (19.52) Oskar Sundström (Adam Ögren, Joel Thyr).

Andra perioden: 0–3 (22.15) Oskar Sundström (Liam Hård), 0–4 (27.19) Casper Westlin (Edvin Myrman, Vincent Åhrman), 0–5 (33.27) Noa Göterfors (Albin Radeskog), 0–6 (39.09) Sixten Kjellin (Albin Svensson, Albin Radeskog).

Tredje perioden: 0–7 (47.27) Noa Göterfors (Troy Lindgren), 1–7 (53.14) Rasmus Wengelin (Jonatan Östberg), 1–8 (55.37) Vincent Åhrman (Casper Westlin, Edvin Myrman), 2–8 (59.18) Dalton Eriksson (Alexander Sundberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne: 0-0-5

Valbo HC 2: 3-0-2

Nästa match:

Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne: Bollnäs IS/Alfta GIF, borta, 4 december

Valbo HC 2: Bollnäs IS/Alfta GIF, hemma, 30 november