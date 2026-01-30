Valbo HC 2 avgjorde i tredje perioden mot Sandviken

Seger för Valbo HC 2 med 5–2 mot Sandviken

Adam Ögren avgjorde för Valbo HC 2

Andra raka segern för Valbo HC 2

Valbo HC 2 segrade borta mot Sandviken i U18 division 1 västra A vår. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Valbo HC 2 drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 2–5 (2–1, 0–1, 0–3).

I och med detta har Sandviken fyra förluster i rad.

Sandviken–Valbo HC 2 – mål för mål

Valbo HC 2 tog ledningen i början av första perioden genom Vincent Åhrman.

Dexter Eriksson och Lucas Olofsson såg till att Sandviken vände till ledning med 2–1.

Efter 6.24 i andra perioden nätade Noa Göterfors framspelad av Oskar Sundström och Lucas Grundstedt och kvitterade för Valbo HC 2.

Valbo HC 2 spelade bra i tredje perioden och gick från 2–2 till 2–5 genom mål av Adam Ögren, Simon Granzell och Simon Kyrö och avgjorde matchen.

Sandviken har haft en tuff start på serien och är helt utan poäng efter fyra spelade matcher. Valbo HC 2 har sex poäng.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Valbo HC:2 vunnit.

Söndag 1 februari spelar Sandviken borta mot Gävle 14.10 och Valbo HC 2 mot Bollnäs/Alfta U18 hemma 16.30 i NickBack Arena.

Sandviken–Valbo HC 2 2–5 (2–1, 0–1, 0–3)

U18 division 1 västra A vår, Arena Jernvallen

Första perioden: 0–1 (0.46) Vincent Åhrman (Nils Keddyson), 1–1 (15.37) Dexter Eriksson (Lukas Wikström, Elvin Svennberg), 2–1 (18.32) Lucas Olofsson (Elvin Svennberg).

Andra perioden: 2–2 (26.24) Noa Göterfors (Oskar Sundström, Lucas Grundstedt).

Tredje perioden: 2–3 (40.26) Adam Ögren (Albin Radeskog, Theodor Lång), 2–4 (51.58) Simon Granzell (Sixten Kjellin, Troy Lindgren), 2–5 (56.01) Simon Kyrö (Nils Keddyson, Ture Forsberg).

Nästa match:

Sandviken: Gävle GIK, borta, 1 februari 14.10

Valbo HC 2: Bollnäs IS/Alfta GIF, hemma, 1 februari 16.30