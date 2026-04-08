Utah Mammoth vinnare mot Edmonton – avgjorde i förlängningen

Utah Mammoth-seger med 6–5 efter förlängning

Utah Mammoths fjärde seger på de senaste fem matcherna

Nick Schmaltz med två mål för Utah Mammoth

Utah Mammoths väg till seger mot Edmonton hemma i NHL blev allt annat än enkel. Först i förlängningen kunde hemmalaget avgöra till 6–5 (1–3, 3–1, 1–1, 1–0) och ta bonuspoängen.

Stor matchhjälte 33 sekunder in i förlängningen blev Clayton Keller som gjorde det avgörande målet.

Det här innebär att Utah Mammoth nu har fyra segrar i följd i NHL.

Edmonton spelade bäst i första perioden som laget vann med 3–1.

Utah Mammoth hade greppet över spelet i andra perioden. Laget vann perioden med 3–1 och ställningen efter två perioder var 4–4.

Edmonton tog ledningen redan efter efter 2.09 i tredje perioden genom Colton Dach på passning från Trent Frederic och Jason Dickinson. 12.56 in i tredje perioden fick Alexander Kerfoot utdelning framspelad av Sean Durzi och Michael Carcone och kvitterade.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Edmonton Oilers vunnit.

Utah Mammoth tar sig an Nashville i nästa match hemma fredag 10 april 03.00. Edmonton möter San Jose borta torsdag 9 april 04.00.

Utah Mammoth–Edmonton 6–5 (1–3, 3–1, 1–1, 1–0)

NHL, Delta Center

Första perioden: 1–0 (1.53) John-Jason Peterka (Ian Cole, Michael Carcone), 1–1 (2.04) Curtis Lazar (Adam Henrique, Mattias Ekholm), 1–2 (8.56) Connor McDavid (Evan Bouchard, Tristan Jarry), 1–3 (14.43) Ryan Nugent-Hopkins (Kasperi Kapanen).

Andra perioden: 2–3 (30.28) Nick Schmaltz (Clayton Keller, Lawson Crouse), 3–3 (35.19) Logan Cooley (Dylan Guenther, Sean Durzi), 3–4 (36.06) Vasilij Podkolzin (Darnell Nurse, Connor McDavid), 4–4 (39.24) Nick Schmaltz (John Marino, Alexander Kerfoot).

Tredje perioden: 4–5 (42.09) Colton Dach (Trent Frederic, Jason Dickinson), 5–5 (52.56) Alexander Kerfoot (Sean Durzi, Michael Carcone).

Förlängning: 6–5 (60.33) Clayton Keller (Michail Sergatjov, Dylan Guenther).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Utah Mammoth: 4-0-1

Edmonton: 3-1-1

