Utah Mammoth vann på nytt – 4–1 mot Nashville

Seger för Utah Mammoth med 4–1 mot Nashville

Utah Mammoths femte seger på de senaste sex matcherna

Nick Schmaltz avgjorde för Utah Mammoth

Utah Mammoth är svårslaget i NHL. Mot Nashville på hemmaplan i Delta Center på fredagen blev det seger igen. Laget vann med 4–1 (1–0, 1–0, 2–1) och har nu fem segrar i rad.

Carolina nästa för Utah Mammoth

Kailer Yamamoto gav Utah Mammoth ledningen efter 14.26 på passning från Dylan Guenther och Logan Cooley.

Efter 5.35 i andra perioden nätade Nick Schmaltz på pass av Clayton Keller och Logan Cooley och gjorde 2–0.

Utah Mammoth gjorde två snabba mål tidigt i tredje perioden och gick från 2–0 till 4–0, målen av Lawson Crouse och Dylan Guenther, vilket avgjorde matchen.

Erik Haula reducerade förvisso men närmare än 4–1 kom inte Nashville. Utah Mammoth tog därmed en stabil seger.

Utah Mammoths Clayton Keller hade tre assists.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Utah Mammoth har tagit två segrar före den här matchen. Nashville Predators vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

Nästa motstånd för Utah Mammoth är Carolina. Nashville tar sig an Minnesota hemma. Båda matcherna spelas lördag 11 april 23.00.

Utah Mammoth–Nashville 4–1 (1–0, 1–0, 2–1)

NHL, Delta Center

Första perioden: 1–0 (14.26) Kailer Yamamoto (Dylan Guenther, Logan Cooley).

Andra perioden: 2–0 (25.35) Nick Schmaltz (Clayton Keller, Logan Cooley).

Tredje perioden: 3–0 (43.03) Lawson Crouse (Clayton Keller, Michail Sergatjov), 4–0 (46.05) Dylan Guenther (Clayton Keller, Nick Schmaltz), 4–1 (50.22) Erik Haula (Brady Skjei, Zachary L’heureux).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Utah Mammoth: 5-0-0

Nashville: 3-1-1

Nästa match:

Utah Mammoth: Carolina Hurricanes, hemma, 11 april 23.00

Nashville: Minnesota Wild, hemma, 11 april 23.00